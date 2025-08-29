دوريات صينية "جاهزة للقتال" قرب جزر متنازع عليها

أعلنت الصين -اليوم الجمعة- عن تكثيف دوريات بحرية وجوية وصفتها بأنها "جاهزة للقتال" في المياه المحيطة بجزر متنازع عليها في بحر جنوب الصين.

وقالت قوات خفر السواحل في بيان إنها كثفت دوريات إنفاذ القانون في جزر سكاربورو منذ بداية الشهر الحالي، وتعهدت "بحماية السيادة الصينية على المنطقة وحقوق البلاد البحرية ومصالحها".

وفي بيان منفصل، قالت قيادة المنطقة الجنوبية للجيش إن الصين أرسلت قوات بحرية وجوية في دوريات "جاهزة للقتال" في المياه والمجال الجوي المحيطين بالجزيرة المرجانية.

ولحقت أضرار بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قبل أسبوعين إثر تصادم مع سفينة تابعة للبحرية الصينية قرب سكاربورو في أول تصادم معروف هناك بين سفن صينية.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر، في حين تتداخل هذه المطالب مع مطالبات كل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام، وتقوم الولايات المتحدة بانتظام بعمليات "حرية الملاحة" في المنطقة، في تحد لما تعتبره قيودا غير مشروعة تفرضها الصين ودول أخرى تدّعي السيادة عليها.