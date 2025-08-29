أخبار|الصين

دوريات صينية "جاهزة للقتال" قرب جزر متنازع عليها

FILE PHOTO: A nuclear-powered Type 094A Jin-class ballistic missile submarine of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy navigates during a military display in the South China Sea, April 12, 2018. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA/File Photo To match Special Report JAPAN-SOUTHKOREA/USA-NUCLEAR
غواصات نووية صينية خلال مناورات سابقة في بحر جنوب الصين (رويترز)
Published On 29/8/2025
آخر تحديث: 19:04 (توقيت مكة)

أعلنت الصين -اليوم الجمعة- عن تكثيف دوريات بحرية وجوية وصفتها بأنها "جاهزة للقتال" في المياه المحيطة بجزر متنازع عليها في بحر جنوب الصين.

وقالت قوات خفر السواحل في بيان إنها كثفت دوريات إنفاذ القانون في جزر سكاربورو منذ بداية الشهر الحالي، وتعهدت "بحماية السيادة الصينية على المنطقة وحقوق البلاد البحرية ومصالحها".

وفي بيان منفصل، قالت قيادة المنطقة الجنوبية للجيش إن الصين أرسلت قوات بحرية وجوية في دوريات "جاهزة للقتال" في المياه والمجال الجوي المحيطين بالجزيرة المرجانية.

خارطة توضح جيدا موقع جزر سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
خارطة توضح موقع جزر سكاربورو المتنازع عليها في بحر جنوب الصين (الجزيرة)

ولحقت أضرار بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قبل أسبوعين إثر تصادم مع سفينة تابعة للبحرية الصينية قرب سكاربورو في أول تصادم معروف هناك بين سفن صينية.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر، في حين تتداخل هذه المطالب مع مطالبات كل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام، وتقوم الولايات المتحدة بانتظام بعمليات "حرية الملاحة" في المنطقة، في تحد لما تعتبره قيودا غير مشروعة تفرضها الصين ودول أخرى تدّعي السيادة عليها.

المصدر: رويترز

