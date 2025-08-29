"دعاية إعلامية".. صحة غزة تدحض مزاعم إسرائيل بشأن هدنة غزة

نفى المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور منير البرش وجود "هدنة تكتيكية" في مدينة غزة، معتبرا ما أعلنته إسرائيل "دعاية إعلامية" في ظل استمرار الاستهداف اليومي للمدنيين في غزة.

وقال البرش -في مداخلة تلفزيونية مع الجزيرة- إن خطط الاحتلال الإسرائيلي لدفع سكان مدينة غزة لمغادرتها ستفشل، مؤكدا أن أهالي المدينة لا يريدون مغادرتها.

وكشف أن جميع سكان شرقي غزة نزحوا إلى غربي المدينة، لافتا إلى أن الكثافة السكانية بمدينة غزة وصلت إلى 60 ألفا في الكيلومتر المربع.

وأشار المسؤول الصحي إلى أن إسرائيل تفجر يوميا 7 إلى 10 روبوتات مفخخة بين المنازل والأحياء السكنية شرقي غزة وشمالها، وتحمل هذه الروبوتات ما يصل إلى 7 أطنان من المتفجرات، مما يؤدي إلى تدمير هائل في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال إنه قرر بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بـ"الهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية"، مؤكدا أن المدينة ستصبح منطقة قتال خطيرة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه "يعمل بقوة كبيرة على مشارف مدينة غزة"، مؤكدا أنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على المدينة.

ووفق البرش، فإن الاحتلال يمارس كل أنواع الإبادات في القطاع المحاصر بما فيها النفسية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين سيعانون لأجيال من سوء التغذية والمشكلات النفسية والإنجابية.

وأكد أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي خطوة حتى الآن بشأن إعلان المجاعة بغزة، رغم الإعلان الأممي الأخير بتفشيها في محافظة غزة.

وكشف البرش عن إحصاء 39 حالة وفاة بالتجويع، بينها 6 أطفال منذ إعلان المجاعة في غزة.

وكانت الهيئة الدولية المعنية بأزمات الغذاء "آي بي سي" (IPC) قد أعلنت الأسبوع الماضي أن غزة دخلت مرحلة المجاعة، لكن تل أبيب رفضت إعلان الهيئة وطلبت رسميا التراجع عنه.

"تعميق الكارثة"

في السياق ذاته، حذر مدير الإسعاف والطوارئ في غزة فارس عفانة من توقف سيارات الإسعاف عن العمل، مما يعمق الكارثة في القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار لسيارات الإسعاف.

وأشار عفانة -في تصريحات للجزيرة- إلى أن طواقم الإسعاف والطوارئ تواجه صعوبات في الوصول إلى أماكن الشهداء والجرحى والعالقين تحت الأنقاض.

وأكد أن قوات الاحتلال تقوم منذ أسابيع بتصعيد هجماتها في شمال مدينة غزة، في حين "تواجه طواقمنا مشكلات كبيرة في الميدان".

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا.