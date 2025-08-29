خبير عسكري: أبو عبيدة وجّه رسائل عسكرية وردعية للاحتلال

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجه -اليوم الجمعة- رسائل عسكرية وردعية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف العميد حنا أن رسائل أبو عبيدة التي جاءت في توقيت مناسب تهدف لتحريك الداخل الإسرائيلي، حيث قال -في سلسلة منشورات عبر تليغرام- إن الأسرى موجودون في مدينة غزة و"سيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة".

وقال أبو عبيدة إن خطط احتلال غزة "سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده، وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله" مؤكدا أن المقاومين "في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال وسيلقنون الغزاة دروسا قاسية بعون الله".

وأوضح العميد حنا -في تحليل للمشهد العسكري في غزة- أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى حرمان المقاومة الفلسطينية من المساحة والاستفراد بها، لكن قتال المقاومة في مساحة أصغر يعطيها الأفضلية، في إشارة منه إلى القتال في مدينة غزة التي قرر الاحتلال الهجوم عليها.

وبالإضافة إلى أفضلية القتال في مساحة أصغر، فإن لدى المقاومة -يضيف العميد حنا- عامل الكثافة في المقاتلين، فمثلا في كتيبة حي الزيتون هناك ما يقارب 400 مقاتل.

وبشأن صواريخ الكورنيت التي استخدمتها المقاومة، قال العميد حنا إنها شيء جديد في غزة، ولا تشبه الـ"آر بي جي" أو "الياسين 105" ويفضل أن يستخدم على مسافة طويلة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أن مقاتليها اشتركوا مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -الثلاثاء الماضي- في استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من نوع "كورنيت" وتمكنوا من إصابتها إصابة مباشرة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

تكتيك التدمير

وبشأن التحركات الإسرائيلية بشأن مدينة غزة، قال العميد حنا إن كل قطاع غزة منطقة خطرة، والحرب لم تتوقف، لكن التكتيك الجديد للاحتلال هو التدمير الكامل فوق الأرض وتحت الأرض والبقاء، وهو ما أشار إليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بقوله "سنقضم وسنبقى في هذه المناطق". وأشار العميد حنا إلى أن جيش الاحتلال يقوم بالتدمير لأنه يخشى الأبنية والأنفاق والعبوات الناسفة.

واليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، وقال -في بيان- إنه يعمل بقوة كبيرة على مشارف هذه المدينة. وأضاف أنه قرر بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بما سماها الهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.