تعاون إثيوبي نيجيري لإنشاء مصنع أسمدة بـ2.5 مليار دولار

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس، توقيع اتفاق مع مجموعة "دانغوت" النيجيرية، المملوكة لرجل الأعمال أليكو دانغوت، لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الأسمدة في مدينة غودي جنوب شرقي البلاد، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر منشور على منصة "إكس"، أن المشروع يأتي ضمن مساع أفريقية لتقليل الاعتماد على استيراد الأسمدة، مؤكدا أن المصنع سيُنتج نحو 3 ملايين طن سنويا.

ووقّعت "الشركة الإثيوبية القابضة للاستثمار" ومجموعة "دانغوت" الاتفاق، بحيث تمتلك إثيوبيا حصة 40% من المشروع مقابل 60% للمجموعة النيجيرية، وفق ما أفاد به الرئيس التنفيذي للشركة الإثيوبية بروك تايي خلال مراسم التوقيع في أديس أبابا.

ونقلت "الشركة الإثيوبية القابضة للاستثمار" عن دانغوت قوله إن المشروع يجسد "رؤية مشتركة للتصنيع في أفريقيا وتعزيز الأمن الغذائي في مختلف أنحاء القارة"، في ظل التحديات التي تواجه قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي.

ويُتوقع أن يسهم المشروع، الذي يعد من أضخم الاستثمارات النيجيرية في شرق أفريقيا، في تقليص فجوة الأسمدة محليا وإقليميا، ودعم خطط التنمية الزراعية في إثيوبيا والدول المجاورة، بما يتماشى مع أجندات التكامل الاقتصادي الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة القارية.