ترامب يسحب الحماية الأمنية من كامالا هاريس

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب ألغى حماية جهاز الخدمة السرية لمنافسته في انتخابات 2024 كامالا هاريس التي كانت نائبة للرئيس السابق جو بايدن.

وفي العادة يحصل نواب الرئيس السابقون على الحماية التي يوفرها لهم جهاز الخدمة السرية لـ6 أشهر بعد مغادرتهم مناصبهم.

لكن المسؤول في البيت الأبيض قال إن حماية هاريس تم تمديدها حتى يناير/كانون الثاني 2026، من قبل الرئيس السابق جو بايدن قبل أن يغادر منصبه بداية العام الجاري.

واليوم قرر ترامب إلغاء هذا القرار اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وستبدأ هاريس في سبتمبر/أيلول المقبل جولة ترويجية لمذكراتها "107 أيام" في 15 مدينة، تتناول محاولتها التي لم تتوج بالنجاح للوصول إلى الرئاسة.

وكانت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لمدة 107 أيام بعد انسحاب بايدن من السباق في الأسابيع التي أعقبت مناظرة كارثية ضد ترامب.

وتفوق ترامب على هاريس وفاز بالرئاسة في النهاية.

وقال المسؤول إن الرسالة الموجهة إلى هاريس، والتي تحمل تاريخ يوم أمس الخميس، تنص على أن إنهاء الحماية الأمنية الإضافية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت كيرستن ألين، المستشارة البارزة لهاريس إن "نائبة الرئيس ممتنة لجهاز الخدمة السرية الأميركي لاحترافيته وتفانيه والتزامه الثابت بالسلامة".

وخسرت هاريس الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2028.

وأنهى ترامب أيضا الحماية الأمنية الاتحادية لآخرين، بمن فيهم منتقدون له مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وفي مارس/آذار الماضي أنهى الحماية الأمنية لابني بايدن، هانتر وآشلي.