تمويل دولي يمكّن بنين من التحول نحو الطاقة الشمسية

أعلنت شركة "أكسيان إنيرجي"، بالتعاون مع شريكها الاستثماري "سيكا كابيتال"، عن إطلاق مشروع ضخم للطاقة الشمسية في جمهورية بنين، باستثمار يبلغ 45 مليون يورو، يهدف إلى تزويد نحو 50 ألف منزل بالكهرباء النظيفة.

محطات طرقة شمسية

يشمل المشروع إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية في مدن بوهيكون وباراكو ودجوغو ونتيتينغو، بطاقة إجمالية تصل إلى 50 ميغاوات.

وتمثل هذه القدرة الإنتاجية نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة في البلاد، كما تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% من المزيج الطاقي بحلول عام 2030.

ويُنظر إلى هذا المشروع بوصفه ركيزة أساسية في مساعي بنين لتحقيق استقلالية في مجال الطاقة وتقليص الاعتماد على المصادر الأحفورية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتفاقمة في منطقة غرب أفريقيا، التي تعزز الحاجة إلى حلول مستدامة.

تمويل دولي وشراكة

من أصل التكلفة الإجمالية للمشروع، تُغطي مؤسسات مالية دولية للتنمية نحو 35 مليون يورو، مما يعكس ثقة المانحين في جدوى المشروع واستدامته الاقتصادية والاجتماعية.

وتشارك مؤسسات وطنية مثل "الشركة البنينية لإنتاج الكهرباء" و"الشركة البنينية للطاقة الكهربائية" في دمج الطاقة المنتجة ضمن الشبكة الوطنية، لضمان وصولها إلى المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

كما يحظى المشروع بدعم حكومي مباشر من وزارة الطاقة والمياه والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية، لضمان توافقه مع أولويات التنمية الوطنية.

نموذج للتعاون والاستثمار الأخضر

لا يقتصر المشروع على الجانب الفني، بل يُعد نموذجا ناجحا للتعاون الإقليمي بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والجهات الحكومية، ويعكس جاذبية بنين المتزايدة للاستثمارات الخضراء، مما يضعها في موقع متقدم ضمن خارطة التحول الطاقي في غرب أفريقيا.