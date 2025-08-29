بريطانيا تمنع مشاركة وفود إسرائيلية رسمية بمعرض الدفاع وتل أبيب تستنكر

أعربت تل أبيب عن "استيائها الشديد" من قرار الحكومة البريطانية تقييد مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI UK 2025)، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها لن تشارك في المعرض، المقرر إقامته في العاصمة لندن بين 9 و12 سبتمبر/أيلول المقبل، ولن تقيم جناحا فيه.

وأوضحت وزارة الدفاع أن بريطانيا قررت "بشكل أحادي الجانب" منع مشاركة الوفود الرسمية من مسؤولي الحكومة والجيش الإسرائيليين في المعرض، ووصفت الخطوة بأنها "مؤذية ومخزية، واتُخذت عمدا ضد ممثلي إسرائيل".

وأضافت أن القرار دفعها إلى عدم المشاركة الرسمية في المعرض، وعدم إقامة جناح وطني، لكنها أكدت أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تختار المشاركة في المعرض ستحظى بالدعم اللازم.

واعتبرت الوزارة أن القرار البريطاني "خطوة سياسية تتجاوز الطابع المهني المألوف لمعارض الدفاع والأمن حول العالم"، وزعمت أنه يصب في مصلحة "الجماعات المتطرفة"، ويمنح شرعية للإرهاب، في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا على جبهات عدة.

وكانت صحيفة بوليتيكو الأميركية قد كشفت الخميس أن الحكومة البريطانية منعت رسميا دعوة المسؤولين الإسرائيليين للمشاركة في المعرض، بسبب الانتقادات الواسعة الموجهة لعمليات إسرائيل العسكرية في غزة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية -لم تُسمِّه- قوله: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة قرار خاطئ"، مضيفا أن لندن "لن توجه دعوة لأي وفد حكومي إسرائيلي لحضور المؤتمر".

وشدد المسؤول البريطاني على أن بلاده ترى ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، يقوم على "وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة"، مؤكدا أن مشاركة إسرائيل الرسمية في المعرض "لا تنسجم مع هذه الجهود".

ويعد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في لندن من أبرز معارض الأسلحة والمعدات الدفاعية في العالم، وتشارك فيه عادة وفود حكومية وشركات كبرى من مختلف الدول، وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية حاضرة فيه بشكل بارز خلال الدورات السابقة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى يوم أمس الخميس.