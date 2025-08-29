النرويج: وضع غزة جحيم على الأرض وندعو لمحاسبة قتلة الصحفيين

قال وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند غروفر أوكروست إن الوضع في قطاع غزة يتفاقم ويصبح أسوأ يوما بعد يوم، مؤكدا أن ما يحدث هناك انتهاك للقانون الدولي.

وشدد أوكروست -في مقابلة مع الجزيرة- على أن غزة تحولت منذ مدة طويلة إلى جحيم على الأرض، كاشفا أن بلاده تبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أن النرويج لا يمكنها ترك الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بمفردهم، كما أن الغذاء والماء والدواء تستخدم سلاحا في غزة في انتهاك للقانون الدولي.

ودعا وزير التنمية الدولية النرويجي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا جاهزية أوسلو لقيادة جهود التوصل إلى حل الدولتين.

وأشار الوزير النرويجي إلى أن بلاده تواصل الضغط للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد أن غزة هي المكان الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين، واصفا استهدافهم بأنه هجوم مدان على حرية التعبير ويدمي القلب، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقبل أيام، شدد أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي على الحاجة لاستمرار بناء تحالفات دبلوماسية قوية ضد سياسات إسرائيل المدمرة، وذلك بعد إعلان أممي أكد تفشي المجاعة في محافظة غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا.