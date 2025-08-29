الشرع يزور 3 محافظات وسط مساع لتسريع الإعمار في سوريا

وضع الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الجمعة- حجر الأساس لمشروعين تنمويين في مدينة حمص (وسط سوريا)، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تسريع الإعمار بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع التقى وجهاء وأعيان حمص، ووضع حجر الأساس لمشروعي "البوليفارد" و"أفينو حمص" بالمدينة.

والبوليفارد مشروع عمراني يوصف بالضخم، ويهدف ليكون منطقة حضرية متكاملة تشمل أماكن سكنية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى حديقة عامة وسوق حديث ومرافق بنى تحتية، ولم يذكر الإعلام السوري أي تفاصيل عن مشروع أفينو حمص أو طبيعته.

مراسل سانا: الرئيس الشرع يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في مدينة حمص.#أحمد_الشرع#سوريا#سانا pic.twitter.com/bp9g24CUG6 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 29, 2025

وزار الرئيس السوري أيضا مدينة حماة (وسط) والتقى مسؤولين محليين ووجهاء المحافظة.

وقالت الوكالة السورية إن الرئيس شدد على الدور الوطني للوجهاء في تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي ودعم مسيرة التنمية والإعمار.

وبعد حمص وحماة، وصل الشرع إلى محافظة إدلب (شمال غرب)، وأظهرت صور نشرتها وكالة سانا استقباله في مدينة سراقب.

أهالي سراقب في ريف إدلب يرحبون بالرئيس الشرع أثناء زيارته لمدينتهم.#أحمد_الشرع#إدلب pic.twitter.com/GdqHTTfJvH — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 29, 2025

يشار إلى أن زيارات الرئيس السوري للمحافظات الثلاث تكتسي أهميتها من كونها إشارة لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، خاصة في هذه المناطق التي تعرضت لتدمير واسع جراء الهجمات التي شنتها قوات النظام السوري وحلفاؤها عقب ثورة العام 2011.

وبحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج تقريبا 400 مليار دولار.