البيت الأبيض: ترامب لم يتفاجأ بالهجمات الروسية على كييف

قال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم يكن سعيدا" بالهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف لكنه لم يفاجأ بها، ودعا "الجانبين" إلى إنهاء الحرب، في الأثناء قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ كروز لأوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردا على سؤال حول رأي ترامب في الهجمات الروسية على كييف، أن "الرئيس لم يكن سعيدا بهذا الخبر لكنه لم يندهش أيضا، هذان البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة".

وأضافت "شنّت روسيا هذا الهجوم على كييف، وعلى نحو مماثل، استهدفت أوكرانيا أخيرا مصافي نفط روسية وعطلت 20% من طاقة مصافي النفط الروسية".

وقالت ليفيت إن ترامب عمل "أكثر من أي شخص آخر" من أجل السلام، لكنها كررت تعليقات سابقة للرئيس الأميركي ألقت بعض اللوم على أوكرانيا وقالت "قد لا يكون الجانبان في هذه الحرب مستعدين بعد لإنهائها".

وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن ترامب قد يدلي بمزيد من التعليقات بشأن هذه المسألة في وقت لاحق.

وفي وقت سابق الخميس قتل 19 شخصا وأصيب العشرات في هجوم روسي بمسيرات وصواريخ على العاصمة كييف، كما أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالتوسع مارتا كوس، أن مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف تضرر جراء القصف الروسي.

في الأثناء، أعلن البنتاغون أمس أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ كروز تطلق من الجو ومعدات ذات صلة لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 825 مليون دولار.

وتشمل الصفقة المحتملة صواريخ وأنظمة توجيه وأنظمة دفاع إلكتروني للأسلحة يصل مداها إلى "عدة مئات" من الكيلومترات، وفقا لإحدى الشركات المصنعة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن كييف تمكنت من تأمين 1.5 مليار دولار من حلفاء أوروبيين لشراء أسلحة أميركية في إطار آلية قال إنها "تعزز دفاعنا بشكل كبير".

ضمانات أمنية

على صعيد آخر أبلغ زيلينسكي مجموعة من القادة الأوروبيين أمس الخميس بأهمية وضع صياغة واضحة للضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من خطة للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا بعد 3 سنوات ونصف من الحرب.

وشدد زيلينسكي في اجتماع افتراضي مع عدد من القادة الأوروبين على أن أوكرانيا بحاجة إلى أساس متين للضمانات الأمنية التي وافق عليها الرئيس الأميركي والمطروحة للنقاش منذ أسبوع.

وقال الرئيس الأوكراني "عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، نحتاج إلى إجابات واضحة، من الذي سيساعدنا في الدفاع برا وجوا وبحرا في حال عودة روسيا؟ وكيف يمكنكم المشاركة تحديدا؟ أطلب منكم تحديد دوركم".

ويحاول ترامب ترتيب لقاء بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه قد يفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم من أجل إنهاء الصراع.

ومن المقرر أن يجري مسؤولون أوكرانيون كبار محادثات مع مسؤولين من إدارة ترامب في نيويورك اليوم الجمعة.