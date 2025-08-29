الاحتلال يقتحم مجمع النقابات بالقدس ويداهم مناطق عدة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مجمع النقابات المهنية في القدس، فيما شهدت الضفة الغربية سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات أسفرت عن إصابات واعتقالات وتضييق على المواطنين.

ففي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال مجمع النقابات المهنية في بلدة بيت حنينا، ومنعت إجراء انتخابات نقابة الأطباء، واعتقلت رئيس لجنة الانتخابات سمير مطور، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

وتأتي هذه المداهمة استكمالا لقرار وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بمنع العملية الانتخابية برمّتها في المدينة، حيث حظرت سلطات الاحتلال نهاية يوليو/تموز الماضي عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس.

كما ضيقت قوات الاحتلال على المصلين أثناء توافدهم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، من خلال الحواجز والإجراءات المشددة على مداخل المدينة والبلدة القديمة، وفقا لمحافظة القدس.

وفي نابلس، شمال الضفة الغربية، أصيب مواطن برصاص الاحتلال في هجوم نفذه مستوطنون على سهل بلدة سالم تحت حماية الجيش الإسرائيلي، إذ أطلقت القوات الرصاص الحي وأصابت أحد المواطنين في قدميه، قبل أن تحتجزه ساعات وتسمح لاحقا بنقله إلى المستشفى.

كما شهدت المدينة إصابة شابين أثناء اقتحام "شارع فيصل" فجرا، إذ أصيب شاب (20 عاما) برصاصة في الرأس ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب آخر (22 عاما) برضوض جراء اعتداء الجنود عليه، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

سلطات الاحتلال تشق طريق استيطاني جديد بين بلدتي جبع وحزما شمال شرق القدس، ضمن خطة توسيع الطرق الاستيطانية بالضفة الغربية

سلطات الاحتلال تشق طريق استيطاني جديد بين بلدتي جبع وحزما شمال شرق القدس، ضمن خطة توسيع الطرق الاستيطانية بالضفة الغربية

تقرير: جيفارا البديري

وفي الأغوار الشمالية، اقتحم مستوطنون خربة سمرة وتجولوا بين خيام المواطنين، ما أثار حالة من الخوف بين الأطفال والنساء وكبار السن. ويعاني التجمع من اعتداءات يومية من قبل مستوطنين مسلحين يحرمون الأهالي من الوصول إلى المراعي التي تشكل مصدر رزقهم الأساسي.

وفي الخليل، جنوب غرب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد مداهمات واقتحامات طالت مخيم الفوار وبلدة السموع، كما شددت القوات إجراءاتها العسكرية بنصب حواجز وإغلاق طرق رئيسية وفرعية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المدينة، وتمركزت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، إذ منعت تحركات المواطنين وداهمت منزلا دون تسجيل اعتقالات.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف، إلى جانب اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق إحصاءات فلسطينية.