إلام تشير استعانة إسرائيل بروبوتات لتدمير أحياء غزة؟ الدويري يجيب

صعّد جيش الاحتلال من استخدام روبوتات مفخخة لتفجير مبان سكنية في مدينة غزة، في حين قال المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش إن الاحتلال يفجر يوميا من 7 إلى 10 روبوتات، ويمكنها حمل نحو 7 أطنان من المتفجرات.

ووفق الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، فإن استخدام الروبوتات المفخخة جاء بعد تراجع عمليات التفخيخ البشرية بسبب الخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال منذ بداية الحرب.

وأوضح الدويري -خلال حديثه في فقرة التحليل العسكري على الجزيرة- أن وحدة يهلوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال تعرضت لخسائر بشرية كثيرة، خاصة عند دخول أفرادها إلى مبان مفخخة وتفجيرها بمن فيها.

وفي ضوء ذلك، لجأ جيش الاحتلال إلى الروبوتات والآليات القديمة (مدولبة ومجنزرة) من أجل تجنب الخسائر البشرية، كما أنها تحمل متفجرات كبيرة، وتستطيع الوصول إلى نقاط معينة ومن ثم تفجيرها عن بعد محدثة دمارا كبيرا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال إنه قرر بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بـ"الهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية"، مؤكدا أن المدينة ستصبح منطقة قتال خطيرة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه "يعمل بقوة كبيرة على مشارف مدينة غزة"، مؤكدا أنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على المدينة، بعدما قال قبل أيام إن "إخلاء المدينة من السكان أمر لا مفر منه".