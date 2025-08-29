إسرائيل تعلن استعادة جثتي أسيرين من غزة

قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الجمعة- إنه تمكن من استعادة جثمان إيلان فايس (55 عاما)، الذي كان من بين الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن عملية خاصة نفذها الجيش داخل قطاع غزة أسفرت عن إجلاء جثة فايس، في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية شملت أيضا استعادة رفات أسير آخر لم يُكشف عن هويته بعد.

وأضاف نتنياهو في بيان "المعركة لإعادة الأسرى مستمرة، ولن نرتاح ولن نصمت حتى نعيد جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات"، وفق زعمه.

وقال الجيش الإسرائيلي "بعد إجراء عملية التعرف على الجثمان في المعهد الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل، قام طاقم شؤون المختطفين في هيئة القوى البشرية بإبلاغ العائلة".

وأضاف "في هذه الأثناء، لا يزال إجراء التعرف على هوية المختطف الآخر جاريا في المعهد الوطني للطب الشرعي".

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فقد اختُطف فايس من منزله في بئيري مع زوجته شيري وابنته نوجا خلال طوفان الأقصى، حيث قُتل هو وأُسر أفراد عائلته. وقد أُفرج عن زوجته وابنته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ضمن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بوساطة إقليمية ودولية.

وسبق أن أعلنت إسرائيل في 22 يونيو/حزيران الماضي، استعادة جثث 3 من المحتجزين بقطاع غزة في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش.

وتقول إسرائيل إنه لا يزال في قطاع غزة 49 أسيرا، يُعتقد أن نحو 20 منهم فقط على قيد الحياة، بينما يُفترض أن البقية لقوا حتفهم خلال العمليات العسكرية التي تشنها تل أبيب على القطاع منذ نحو 23 شهرا.

وفيما تدعي إسرائيل أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين إلى غزة، تقول وزارة الصحة في القطاع إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، وأجبرت جميع سكان القطاع تقريبًا (نحو 2.3 مليون نسمة) على النزوح، محدثة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 63 ألف شهيد، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى يوم أمس الخميس.