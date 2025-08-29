أفغانستان تتهم باكستان بشن هجمات جوية على أراضيها وتستدعي السفير

أعلنت حكومة أفغانستان أمس الخميس أنها استدعت السفير الباكستاني لدى كابل متّهمة جارتها بقتل 3 أشخاص بغارات جوية على مناطق حدودية.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان لها إنها استدعت السفير عبيد الرحمن نظاماني ردا على هجمات للجيش الباكستاني على ولايتي ننكرهار وخوست الأفغانيتين، قتل فيها 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون.

واعتبرت الوزارة أن ذلك الهجوم يشكل "استفزازا وانتهاكا صارخا لسلامة أراضي أفغانستان"، وهو ما لم ترد عليه إسلام آباد على الفور.

وقال الناطق باسم ولاية خوست شرق أفغانستان مصطفى غورباز إن 3 أطفال قتلوا بغارة باكستانية مساء أمس الأول الأربعاء في منطقة سبيرا.

وفي ولاية ننكرهار الحدودية أيضا، أكد نائب المحافظ عزيز الله مصطفى أن مسيرة باكستانية أسقطت مساء الأربعاء صاروخين على منزل، مما أدى إلى تدميره.

وفي منطقة شينواري، ذكرمراسل وكالة الصحافة الفرنسية أنه شاهد سكانا وعناصر من حركة طالبان الحاكمة يبحثون بين أنقاض منزل انهار سقفه.

يذكر أن حكومة طالبان اتهمت إسلام آباد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشن غارات جوية على منطقة حدودية في شرق البلاد أسفرت عن مقتل 46 مدنيا. وقال مسؤولون باكستانيون إن القصف استهدف "مخابئ إرهابيين".

وشهدت العلاقات بين الجانبين تحسنا في الفترة الأخيرة بعد اجتماعات ثلاثية بين الدولتين المتجاورتين والصين، لكن إسلام آباد تتهم سلطات طالبان بانتظام بإيواء مقاتلين متشددين، من بينهم مقاتلون من حركة طالبان باكستان.

وتقول إسلام آباد إن حكومة طالبان تسمح للمسلحين بتنفيذ هجمات على الأراضي الباكستانية من دون عقاب، وتعهدت "بمواصلة الضربات على الأراضي الأفغانية طالما كان ذلك ضروريا".