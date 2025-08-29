أعضاء بالكونغرس الأميركي يدعون إسرائيل لوقف اعتداءاتها ضد سوريا

حثّ عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إسرائيل على وقف الأعمال العدائية فورا ضد سوريا، وذلك بعد غارات جوية شنتها إسرائيل على موقع قرب مدينة الكسوة بمحافظة ريف دمشق.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر الخميس عن عضوتي مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطية جين شاهين والجمهورية جوني إرنست والنائب جو ويلسون.

وجاء في البيان أن سوريا بحاجة إلى فرصة لتحقيق النجاح والتغلب على العنف والصراعات التي استنزفت البلاد أكثر من 14 عاما.

وشدد البيان على أن الهجمات المزعزعة للاستقرار التي شُنت الليلة الماضية (مساء الأربعاء) على سوريا تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن أعضاء الكونغرس الثلاثة أكدوا دعمهم لقرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وشددوا على حاجة حكومة دمشق إلى الاستقرار.

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفدرالية، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

اغتنام الفرصة

وحث أعضاء الكونغرس في بيانهم إسرائيل على اغتنام هذه الفرصة ووقف الأعمال العدائية فورا حتى يستمر التقدم الذي أحرزه السوريون والمبعوث الخاص توماس باراك.

وأكد البيان أن السبيل الوحيد للتحرر من النفوذ الإيراني واحتواء تهديد داعش (تنظيم الدولة) هو سوريا مستقرة وآمنة.

ومساء الأربعاء، شنت إسرائيل غارات جوية على موقع قرب مدينة الكسوة بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، في ثالث عدوان على المحافظة خلال أقل من 24 ساعة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وجاءت الغارات الإسرائيلية على محيط الكسوة، غداة قصف استهدف المدينة، قتل فيها 6 جنود سوريين، تزامنا مع تنفيذ قوات إسرائيلية توغلات متكررة بمحافظة القنيطرة (جنوب غرب).

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا، رغم مساعي الإدارة السورية الجديدة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل، وجدد الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.