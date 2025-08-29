تقليص المساعدات الدولية يفاقم أزمة غذاء الأطفال بأفريقيا

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية إن 4 بلدان أفريقية تواجه خطر نفاد الأغذية العلاجية المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل تقليص كبير للمساعدات الإنسانية الدولية.

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر يوم الخميس، أن المخزونات من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، بما في ذلك بسكويت الطاقة المدعم وخلطة "بلامبي نَت" المصنوعة من الفول السوداني، المستخدمة لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، باتت على وشك النفاد في كل من نيجيريا وكينيا والصومال وجنوب السودان.

نقص حاد في التمويل

وقالت إيفون أرونغا، المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، إن "التمويل الذي يمكن أن ينقذ حياة الأطفال قد تم تقليصه في وقت يشهد فيه العالم تصاعدا غير مسبوق في معدلات الجوع".

ورغم أن البيان لم يذكر الجهات المانحة بالاسم، فإن تقارير إعلامية سابقة أفادت بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد خفضت هذا العام حجم المساعدات الإنسانية، في إطار ما يُعرف بسياسة "أميركا أولا"، التي تدعو إلى تقليص الإنفاق الخارجي وتحميل الدول الأخرى جزءا أكبر من المسؤولية.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت في مايو/أيار الماضي أن نحو 66 ألف طن من الأغذية، بينها 1100 طن من البسكويت المدعم، ظلت عالقة في مستودعات أميركية لعدة أشهر بسبب تأخر التمويل، قبل أن توافق واشنطن لاحقا على تسليم 600 طن منها لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في حين تم إتلاف نحو 500 طن بعد انتهاء صلاحيتها.

وضع ميداني متدهور

في كينيا، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 2.8 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الأمطار بين مارس/آذار ومايو/أيار الماضي، من المتوقع أن تنفد مخزونات الأغذية العلاجية بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أما في نيجيريا والصومال وجنوب السودان، فتوقعت المنظمة نفاد هذه المواد خلال 3 أشهر، مما يهدد حياة آلاف الأطفال الذين يعتمدون عليها للبقاء.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومات الدول الأربع حتى لحظة نشر التقرير.

تأثير عالمي واسع

وبحسب منظمة "أنقذوا الأطفال"، فإن تقليص التمويل العالمي سيؤدي إلى حرمان نحو 15.6 مليون شخص في 18 دولة من العلاج الغذائي هذا العام، بينهم 2.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وفي محاولة لتدارك الأزمة جزئيا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع الشهر الجاري تخصيص مبلغ 93 مليون دولار لتوفير الأغذية العلاجية لأكثر من 800 ألف طفل في 13 دولة، من بينها نيجيريا وجنوب السودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا، وسط تغيرات مناخية حادة ونزاعات داخلية وتراجع في حجم المساعدات الدولية، مما يضع ملايين الأطفال في مواجهة خطر الموت جوعا.