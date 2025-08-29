أبرز ما نشرته مواقع الدراسات والأبحاث في أسبوع

نشرت مواقع الدراسات والأبحاث في أسبوع من 21 أغسطس/آب إلى 28 أغسطس/آب عدة دراسات، أهمها:

مركز الجزيرة للدراسات:

1- ما الذي تحمله حملة "تغيير البراديغم" التي تتصاعد في إيران؟

تبحث في حملة "تغيير البراديغم السياسي" في إيران، وتناقش التحوّلات في نمط التفكير السياسي ومؤسسات صنع القرار، وتطرح انعكاسات هذه الحملة على الشرعية وتحالفات النظام السياسي الجديد.

2- سمات التغطية الإعلامية للحرب على غزة ودورها من المنظور الإخباري لـ"الجزيرة نت" و"بي بي سي عربي"

تحليل نقدي للأساليب والمضامين الإعلامية التي اعتمدتها "الجزيرة نت" و"بي بي سي عربي" في تغطية الحرب على غزة في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025.

وتوضح الدراسة تأثير وسائل الإعلام في رسم تصور الحرب وتشكيل الرأي العام.

3- رهان نتنياهو.. إخضاع القطاع بالاتفاق أو بـ"عربات جدعون 2″

تحليل توجهات الحكومة الإسرائيلية بشأن قطاع غزة، بما فيها خطة "عربات جدعون 2" العسكرية وفرض شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف إطلاق النار وإخضاع القطاع.

4- الذكاء الاصطناعي وإعادة البرمجة الذاتية.. سيناريوهات الانفجار الذكي

تستعرض الورقة التغطيات الإعلامية والتجارب المبكرة للنماذج المتقدمة، وتناقش الجذور الفكرية والتطورات التقنية والحدود الراهنة، مع الأبعاد الجيوسياسية والأخلاقية من خلال الإجابة عن سؤال جوهري: هل نحن بالفعل أمام تحول نوعي يُتيح للذكاء الاصطناعي أن يصبح كيانا مستقلا قادرا على إعادة تصميم نفسه، أم أن ما نشهده لا يزال بعيدا عن سيناريو الانفجار الذكي؟

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

1- تكثيف نهج التدمير الصهيوني في الأراضي الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر.. مقاربة نظرية

تناقش هذه الورقة سياسة الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكيف تحوّلت إلى نهج أكثر كثافة في التدمير الممنهج للبنية التحتية والمجتمع الفلسطيني، بالاستناد إلى مقاربة نظرية توضح أبعاد هذا التوجه ونتائجه على المدى الطويل.

2- اجتياح غزة أم اتفاق هدنة؟

مقال تحليلي يطرح تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة في غزة: هل تسير الأمور نحو اجتياح عسكري شامل، أم أن إسرائيل ستتجه لاتفاق هدنة يحقق بعض أهدافها؟ يشرح المقال الموازين السياسية والعسكرية التي قد تحدد المسار.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية:

1- سوريا.. الشرع والخيارات الصعبة في مواجهة "قسد" والدروز

تحليل لتفاقم التوتر بين الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن إطار الاتفاق الأمني المبرم في 10 مارس/آذار 2025، إضافة إلى التوترات في السويداء بين العشائر العربية والفصائل الدرزية، وانعكاس ذلك على خيارات الدولة المركزية والأقليات.

2- أزمة الديمقراطية الغربية.. دراسة مفاهيمية

ورقة نظرية تبحث في مفاهيم الديمقراطية، وتشدّد على أهمية التمييز بين الفكر السياسي والنظرية السياسية كأساس للتعامل مع الأزمات الديمقراطية في الغرب.

مجموعة الأزمات الدولية:

1- دعم الشرطة الفعّالة من وكالات الأمن اللبنانية المتعثّرة

يستعرض التقرير التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية اللبنانية، مثل قوى الأمن الداخلي، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة. ويركّز على ضرورة دعم هذه الوكالات لتعزيز قدرتها على تنفيذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

2- ما بعد قمة أوكرانيا.. 5 حقائق بعد 3 سنوات من الحرب

يستعرض التقرير التطورات الرئيسية في النزاع الأوكراني بعد مرور 3 سنوات على اندلاعه، ويُحلل نتائج القمم الدبلوماسية الأخيرة، ويُبرز 5 حقائق أساسية عن الوضع الحالي من تعقيدات الحرب والتحديات الدبلوماسية.

3- جهود الفلبين لتحديث جيشها

ركز التقرير على جهود الفلبين في تحديث قدراتها العسكرية تزامنا مع تصاعد التوترات في بحر جنوب الصين، حيث تستهدف تعزيز دفاعاتها البحرية والجوية في مواجهة التحديات المتزايدة من الصين.

ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة نحو التحديث تأتي ضمن إستراتيجية شاملة تشمل شراء مقاتلات متعددة المهام وتحديث الأساطيل البحرية وتعزيز التعاون العسكري مع حلفاء دوليين، بهدف تأمين السيادة الوطنية وحماية المصالح الإقليمية المتأزمة.

4- اليأس في مخيمات لاجئي الروهينغا يدفع الشباب نحو التمرد المسلح

يتحدث التقرير عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها لاجئو الروهينغا في مخيمات كوكس بازار البنغالية، حيث أدى تراجع الدعم الإنساني ونقص فرص التعليم والعمل إلى زيادة مستويات اليأس بينهم، خصوصا في صفوف الشباب.

5- عودة فرض العقوبات على إيران في الأمم المتحدة

يتناول التقرير الجدل القائم حول محاولة بعض الدول، خصوصا الولايات المتحدة، تفعيل آلية "الزناد" (وهي بند قانوني ضمن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015) لإعادة العقوبات الأممية على إيران بسبب ما تعتبره الدول الغربية خرقا للاتفاق.

ويُبرز التقرير الخلاف القانوني حول ما إذا كانت واشنطن، بعد انسحابها من الاتفاق، تملك الحق في استخدام هذه الآلية، ويحذّر من أن تفعيلها دون توافق دولي قد يضعف مصداقية مجلس الأمن، ويزيد من التوترات، بدلا من تعزيز الحلول الدبلوماسية.

المجلس الأطلسي:

1- عملية اجتياح غزة ستجعل إسرائيل أكثر عزلة.. حان الوقت لتصحيح المسار

تحليل عن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتأثيرها على العلاقات الإسرائيلية الأميركية.

2- تصاعد حرب بوتين ضد أوروبا

يستعرض المقال تصاعد استخدام روسيا للحرب الهجينة ضد أوروبا، حيث تستهدف موسكو تقويض الدعم الغربي لأوكرانيا دون اللجوء إلى التصعيد العسكري المباشر. يشمل ذلك الهجمات الإلكترونية، والتضليل الإعلامي، والضغط الاقتصادي. ويُشير إلى أن ردود الفعل الأوروبية غير متناسقة، مما يعزز فعالية هذه الإستراتيجية الروسية.

3- حان الوقت لكي لا تبقى واشنطن على الهامش في ضمان أمن أوكرانيا

يؤكد المقال ضرورة وجود عسكري أميركي في أوكرانيا لضمان أمنها بعد أي اتفاق سلام. ومن دون هذا الوجود، قد تستغل روسيا الفراغ الأمني، مما يهدد وحدة الناتو ويدفع أوروبا إلى مواجهة تهديدات مباشرة.

4- ألمانيا تريد مضاعفة إنفاقها الدفاعي.. إلى أين يجب أن تذهب الأموال؟

تتناول الورقة خطة ألمانيا لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى ما يقارب 650 مليار يورو خلال 5 سنوات، بهدف تحقيق هدف الناتو بإنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ويُبرز أهمية توجيه هذه الأموال نحو تحديث الجيش الألماني وتعزيز قدراته.