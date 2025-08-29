آلاف المغاربة يتظاهرون في مراكش وطنجة رفضا للإبادة والتجويع بغزة

تظاهر آلاف المغاربة في مدينتي طنجة (شمال) ومراكش (وسط)، مساء الخميس، للمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وجاء التظاهر بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع (غير حكومية)، وشارك فيه ناشطون وحقوقيون ومواطنون من مختلف الفئات، حيث عبّروا عن غضبهم من استمرار الحرب على غزة وصمت المجتمع الدولي.

وجابت مسيرتان شوارع رئيسية بمدينتي مراكش وطنجة، تخللتهما وقفات في الساحات الكبرى بالمدينتين.

ورفع المشاركون في المسيرتين -وفقا لوكالة الأناضول- شعارات تطالب بوقف الإبادة والتجويع في غزة المحاصرة، وفتح معابر القطاع لإدخال المساعدات.

ويتزامن استفحال المجاعة في القطاع مع شروع الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، حيث ينفذ منذ أكثر من أسبوعين عمليات قصف وتدمير وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب المدينة، وكذلك بمخيم جباليا شمالا، مهجّرا بذلك آلاف الفلسطينيين.

مظاهرة باليونان

وفي السياق ذاته، أثار وصول سفينة ركاب إسرائيلية إلى إحدى الجزر اليونانية موجة من الغضب ومظاهرات ضد رسوها، حيث تجمّع حشد من المتظاهرين رافعين لافتات وأعلاما فلسطينية وشعارات مؤيدة لغزة عند وصول سفينة الرحلات البحرية الإسرائيلية "كراون إيريس" إلى ميناء هيراكليون في جزيرة كريت.

وعند وصول السفينة -التي تقل 1600 راكب إسرائيلي- عمد الركاب إلى رفع العلم الإسرائيلي، وقاموا "بتصرفات بذيئة وهتافات وشعارات عنصرية"، وفقا لما ذكرته الصحافة اليونانية.

وأكد بيان صادر عن المنظمين للمظاهرة أن السفينة الإسرائيلية "لا مكان لها في ميناء مدينتنا"، مضيفين أن الهدف من المظاهرة هو توجيه "رسالة إدانة قوية للإبادة الجماعية في غزة"، والتعبير عن تضامن عملي مع الشعب الفلسطيني.

إعلان

ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية لم يغادر السياح الإسرائيليون السفينة بسبب الاحتجاج.

صيام بإيطاليا

وفي شأن ذي صلة، أعلن اليوم 15 ألف عامل في 500 مستشفى بمختلف المناطق الإيطالية صياما لأجل غزة واحتجاجا على القتل الإسرائيلي الممنهج بشكل يومي والإبادة الجماعية.

كما أشار منظمو الفعالية إلى أن هذا الصيام التضامني لم يأتِ فقط للتعبير عن الغضب وإدانة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، بل تضامنا وتفاعلا مع ما يتعرض له القطاع الصحفي في غزة، حيث باتت المستشفيات وسيارات الإسعاف أهدافا حقيقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالوا في بيان "إن مهاجمة المستشفيات وقتل من ينقذون الأرواح هما هاوية البشرية"، كما أعلنوا أن فعالية الصيام سترافقها مقاطعة أدوية شركة تيفا الإسرائيلية، والتي "تستفيد من احتلال الأراضي الفلسطينية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.