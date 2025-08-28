8 قتلى و25 مصابا في هجوم روسي واسع على كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 8 أشخاص بينهم طفل وإصابة 25 على الأقل في قصف روسي واسع استهدف العاصمة كييف فجر اليوم الخميس.

من جهته قال مراسل الجزيرة في كييف إن انفجارات متتالية سمعت في العاصمة الأوكرانية جراء هجمات شنتها القوات الروسية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت المدينة فجرا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تليغرام إن "هجوما باليستيا روسيا" طال 3 على الأقل من أحياء كييف وتسبب في اندلاع حريق في روضة أطفال ومبنى سكني.

من جهته، قال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إنه شاهد صاروخا يتم اعتراضه وحطامه المحترق يتساقط على العاصمة، كما سمع أزيز طائرات مسيرة تحلّق في سماء كييف.

هجوم وفرار

وأشار المصدر ذاته إلى فرار عدد من سكان العاصمة إلى ملجأ تحت الأرض حيث راحوا يتابعون الأخبار على تليغرام، بينما لجأ آخرون إلى مترو الأنفاق حاملين معهم أكياس نوم.

بدوره، قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن "هجوما ضخما" استهدف كييف وأوقع 4 جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى، قبل أن تعلن السلطات عن حصيلة القتلى والجرحى.

وخارج العاصمة، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية عن "هجوم ضخم" روسي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة فينيتسا (وسط) وأدّى إلى تأخير في حركة القطارات.

هجمات وخسائر

وتأتي الهجمات الروسية الجديدة في ظل تبادل الهجمات بشكل شبه يومي بين روسيا وأوكرانيا خاصة بالمسيرات التي تستهدف مواقع عسكرية وأخرى حيوية لدى الطرف الآخر.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عسكريين، قولهم إن أوكرانيا تستخدم المسيرات أكثر من مدفعيتها لأنها تمتلك منها عددا أكبر.

وبحسب تصريحات مسؤول غربي للصحيفة ذاتها فإن الطائرات المسيرة تسببت فيما بين 70% و80% من الخسائر في أوكرانيا.

وتواصلت الهجمات في أوكرانيا وروسيا في الأيام الأخيرة رغم الجهود الدبلوماسية المكثّفة الرامية لإنهاء النزاع المستمر منذ مطلع 2022.

وفي الأشهر الأخيرة تمكّن الجيش الروسي الذي يحتلّ حوالي 20% من أوكرانيا في الشرق والجنوب، من تسريع وتيرة تقدّمه الميداني في مواجهة وحدات أوكرانية أقل عددا وتجهيزا.