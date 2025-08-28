مظاهرة باليونان ضد سفينة إسرائيلية وصيام في إيطاليا تضامنا مع غزة

بالتوازي مع المظاهرات الشعبية العارمة التي تشهدها مدن أوروبية عدة تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة دأبت الفعاليات الشعبية والعمالية في أوروبا على تنظيم فعاليات داعمة للقطاع ومنددة بسياسات الاحتلال وعدوانه على غزة الذي اقترب من عامه الثاني.

وقد أثار وصول سفينة ركاب إسرائيلية إلى إحدى الجزر اليونانية موجة من الغضب ومظاهرات ضد رسوها، حيث تجمّع حشد من المتظاهرين رافعين لافتات وأعلاما فلسطينية وشعارات مؤيدة لغزة عند وصول سفينة الرحلات البحرية الإسرائيلية "كراون إيريس" إلى ميناء هيراكليون في جزيرة كريت.

وعند وصول السفينة -التي تقل 1600 راكب إسرائيلي- عمد الركاب إلى رفع العلم الإسرائيلي وقاموا "بتصرفات بذيئة وهتافات وشعارات عنصرية"، وفقا لما ذكرته الصحافة اليونانية.

وأكد بيان صادر عن المنظمين للمظاهرة أن السفينة الإسرائيلية "لا مكان لها في ميناء مدينتنا"، مضيفين أن الهدف من المظاهرة هو توجيه "رسالة إدانة قوية للإبادة الجماعية في غزة" والتعبير عن تضامن عملي مع الشعب الفلسطيني.

ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية لم يغادر السياح الإسرائيليون السفينة بسبب الاحتجاج.

صيام بإيطاليا

وفي شأن ذي صلة، أعلن اليوم 15 ألف عامل في 500 مستشفى بمختلف المناطق الإيطالية صياما لأجل غزة واحتجاجا على القتل الإسرائيلي الممنهج بشكل يومي والإبادة الجماعية.

كما أشار منظمو الفعالية إلى أن هذا الصيام التضامني لم يأت فقط للتعبير عن الغضب وإدانة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، بل تضامنا وتفاعلا مع ما يتعرض له القطاع الصحفي في غزة، حيث باتت المستشفيات وسيارات الإسعاف أهدافا حقيقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالوا في بيان "إن مهاجمة المستشفيات وقتل من ينقذون الأرواح هما هاوية البشرية"، كما أعلنوا أن فعالية الصيام سترافقها مقاطعة أدوية شركة تيفا الإسرائيلية، والتي "تستفيد من احتلال الأراضي الفلسطينية".