مقتل عسكرييْن لبنانييْن في انفجار مسيرة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني -اليوم الخميس- مقتل اثنين من عناصره وإصابة اثنين آخرين، إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية وانفجارها في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إنه في "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت مما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين".

كذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية -في بيان- مقتل اثنين من العسكريين "جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في رأس الناقورة بلبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي شن -اليوم الخميس- سلسلة غارات على جنوب لبنان.

وذكرت قناة "الجديد" اليوم أن الغارات الإسرائيلية شملت الجرمق والمحمودية والخردلي وإقليم التفاح في الجنوب.

بدورها، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى إلقاء مسيرة إسـرائيلية، اليوم الخميس، قنبلة صوتية استهدفت مواطنا كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا، لافتة إلى أنه بعد دقائق، ألقت المسيرة نفسها قنبلتين صوتيتين في البلدة.

يتزامن ذلك مع تمديد مجلس الأمن -اليوم الخميس- بالإجماع مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026 على أن تبدأ المهمة حينها في "انسحاب منظم وآمن" على مدى عام.

ورحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالتمديد، مشيرا إلى أنه "يؤكد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها، ويؤكد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".