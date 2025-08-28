مقتل شخصين واختطاف أكثر من 100 في هجوم شمالي نيجيريا

أفاد مسؤولون محليون وزعماء مجتمع بأن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن شخصين واختطفوا أكثر من 100 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم دام وقع بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت زامفارا بؤرة لهجمات العصابات المسلحة المعروفة محليا بـ"قطاع الطرق"، التي جعلت التنقل والزراعة أمرا بالغ الخطورة في تلك المنطقة.

ووفقا لمؤسسة "إس بي إم" الاستخبارية، فإنه في الفترة الواقعة بين يوليو/تموز 2024 ويونيو/حزيران 2025 تم اختطاف 4722 شخصا في تلك الولاية.

واقتحم المهاجمون قرية غامدوم مالام في منطقة أدافكا بوكويوم قرب منتصف نهار السبت، على متن عشرات الدراجات النارية وهم يطلقون النار بشكل عشوائي، وفقا لرئيس القرية محمد ماي أنجوا في تصريح لوكالة رويترز.

وقال أحد سكان القرية -يدعى حذيفة عيسى- إن المهاجمين انقسموا إلى مجموعتين: إحداهما كانت تختطف الناس والماشية، بينما نصبت الأخرى حاجزا عند المدخل الرئيسي للقرية وأطلقت النار على كل من حاول المرور.

ويقول السكان إنهم يخشون وقوع هجمات أخرى، وسط أنباء عن محاولة المسلحين التوغّل مجددا نحو حدود الغابة الواقعة غير بعيدة من القرية والقرى المجاورة لها.

وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان المحلي لولاية زامفارا هاميسو فارو إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 100 شخص منذ السبت الماضي، وهاجموا قرية نصاراوا، وسط جو ماطر وعبروا النهر إلى قرى مجاورة.

ولم تصدر الحكومة حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث، كما لم ترد الشرطة على طلبات التعليق على الهجوم وتفاصيله.