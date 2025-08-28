محكمة بجنوب أفريقيا تدين النائب جوليوس ماليما بتهمة خطاب الكراهية

قضت محكمة المساواة في جنوب أفريقيا بإدانة السياسي المعارض جوليوس ماليما بتهمة خطاب الكراهية على خلفية تصريحات أدلى بها في تجمع سياسي عام 2022.

حينها قال ماليما، لن يتمكن رجل أبيض من ضربي، ويجب أن لا تخافوا من القتل، الأمر الذي تم تصنيفه تحريضا عل البيض الذين يشكلون أقلية في البلاد.

لكن الحزب اليساري الذي ينتمي إليه ماليما، قال إن كلامه أخرج عن سياقه، ولم يكن يقصد أطلاق عبارات تحرض على العنصرية في البلاد.

وكان ماليما قد أدين سابقا بخطاب الكراهية في قضية منفصلة بسبب ترديده هتافا من حقبة الفصل العنصري يتضمن عبارة "أطلق النار على البوير" في إشارة إلى المزارعين البيض من أصل أفريكاني، غير أن الحكم أبطل لاحقا.

وتنظر محاكم المساواة في جنوب أفريقيا في القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، ولها صلاحية إلزام المدانين بتقديم اعتذار علني، أو دفع تعويضات، أو مواجهة محاكمة جنائية.

ولم تصدر المحكمة، حتى الآن، أي أوامر بشأن العقوبة التي سيواجهها ماليما في هذه القضية التي سبق وأن أدين بأخرى تشابهها.

وجوليوس ماليما، هو نائب برلماني لا يشغل منصبا في الحكومة، ويواجه باستمرار انتقادات بسبب خطاباته السياسية الخاصة.

وقد رفض طلبه مرتين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة هذا العام بسبب تصريحاته العلنية، التي شملت دعمه حركة حماس الفلسطينية.