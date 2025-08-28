ما حقيقة غرق مطار مومباي وتوقف الملاحة إثر أمطار غزيرة بالهند؟

تداول ناشطون مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي في الهند زعموا أنه يظهر غرق مطار مومباي بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية ماهاراشترا خلال الأيام الماضية.

وشاركت حسابات موثقة على منصة "إكس" في إعادة تداول المشهد على نطاق واسع، وسط ادعاءات بتوقف الرحلات بسبب مياه الأمطار.

This is Mumbai airport. Global warming is a reality. pic.twitter.com/9BgA7rV4oy — Murtaza Solangi (@murtazasolangi) August 20, 2025

توقف الملاحة

في الوقت ذاته، ادعت حسابات أن أكثر من 250 رحلة طيران ألغيت من المطار الدولي بسبب غمر المدرج بمياه الأمطار، مما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية.

#MumbaiRains | Over 250 flights delayed at Mumbai Airport as heavy rains flooded runways. pic.twitter.com/tuuZqvYHve — Mohd Asad Ullah Khan (@mauksoftwarez) August 19, 2025

#MumbaiRains | Over 250 flights delayed at Mumbai Airport as heavy rains flooded runways. — sustainme.in®️ (@sustainme_in) August 19, 2025

مجموعات عالقة

وصاحب الادعاء المتداول على فيسبوك وإكس مقطع فيديو يظهر مدرجا مغمورا بالمياه، ويظهر فيه أفراد من فريق الخدمات الأرضية مجتمعين حول عجلات طائرة، في حين تبدو مجموعة طائرات عالقة في المشهد نفسه.

وانتشرت هذه المزاعم تزامنا مع تقارير رسمية تفيد بأن ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، شهدت أمطارا غزيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 27 شخصا، وغمرت المياه العديد من المناطق، مما تسبب في تعطيل الحياة اليومية.

ما حقيقة المشاهد؟

وتتبّع فريق "الجزيرة تحقق" مصادر انتشار المقطع المتداول، وتبين أنه لا يعود لفيضانات ماهاراشترا الأخيرة.

وباستخدام تقنيات البحث العكسي، توصل الفريق إلى نسخة سابقة للفيديو نفسه منشورة على منصة إكس في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2023، أي قبل نحو 8 أشهر من تاريخ تداول الادعاء.

تحليل المواد البصرية

وخلال تحليل الفيديو لاحظ الفريق وجود لوحة باللون الأصفر في بداية الفيديو، واتضح أنها تظهر ما يبدو أنهت إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) للمكان مكتوبة بالدرجات والدقائق والثواني.

إعلان

وعند إدخال هذه الإحداثيات على خرائط غوغل، ظهر الموقع في مطار تشيناي الدولي الواقع جنوبي مدينة تشيناي الهندية، كما حصل الفريق على صورة من أداة التجول الافتراضي في غوغل تظهر تطابقا كبيرا بين المشهدين.

وتأكد فريق "الجزيرة تحقق" من أن الفيديو المتداول ألتقط أثناء إعصار "ميتشونغ" الذي ضرب ولايات جنوبي الهند في ديسمبر/كانون الأول 2023، وتسبب آنذاك في أضرار جسيمة شملت غمر المطار بالمياه وتعطيل حركة الطيران.

توضيح رسمي

وردا على مزاعم تعطل الرحلات الجوية، توصلنا إلى بيان توضيحي من الصفحة الرسمية لمطار مومباي أشار فيه إلى أن الرحلات "تهبط وتقلع بسلاسة رغم الأمطار".

في حين قالت شركة "إنديغو" الخاصة للطيران إن هطول الأمطار المستمر في مومباي أثّر على الحركة الجوية، مما تسبب في تأخر الرحلات الجوية بشكل طفيف.

ونشرت شركة الطيران على موقعها الإلكتروني "تعمل فرقنا بشكل وثيق مع مراقبة الحركة الجوية وسوف نبدأ في التحرك بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

Travel Advisory ☔ The showers have not taken a break in Mumbai, and neither has the road congestion. Traffic towards the airport is currently slower in several areas. We recommend planning your commute in advance and checking your flight status before heading out. Our… — IndiGo (@IndiGo6E) August 18, 2025

واجتاحت أمطار غزيرة جبال الهيمالايا، وأسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، وإجبار السلطات على فتح سدود رئيسية، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث فيضانات في 3 أنهار في باكستان المجاورة.