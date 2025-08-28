أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

مايكروسوفت تطرد موظفَين احتجا على تعاونها مع إسرائيل

FILE PHOTO: Demonstrators march in support of Palestinians in Gaza near the Microsoft Build conference, during the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, to call for the termination of Microsoft’s Azure contracts with Israel in Seattle, Washington, U.S. May 21, 2024. REUTERS/David Ryder/File Photo
تظاهرة سابقة ضد استخدام تقنيات مايكروسوفت في الحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)
Published On 28/8/2025
آخر تحديث: 17:15 (توقيت مكة)

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية للتكنولوجيا طرد اثنين من موظفيها، عقب احتجاجهما على استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة وبرامج الشركة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها بقطاع غزة منذ 23 شهرا.

ووفقا لقناة "سي إن بي سي" الأميركية، أصدرت مايكروسوفت بيانا الأربعاء جاء فيه: "عقب انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة، تم اليوم فصل موظفَين".

وأوضح البيان أن الدخول إلى مكتب براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت، خلال الاحتجاج في مقر الشركة كان غير قانوني ولم يتوافق مع المعايير التي تتوقعها مايكروسوفت من موظفيها.

وأكد بيان -صادر عن مجموعة "لا لاستخدام آزور في الفصل العنصري" التي نظمت الاحتجاج- أنه تم طرد مهندسَي البرمجيات ريكي فاميلي وآنا هاتل.

Microsoft workers, former workers, Seattle community members and pro-Palestine protestors arrived at Microsoft's East Campus Plaza to establish a "Liberated Zone" المصدر: حساب No Azure for Apartheid على X
عمال مايكروسوفت وأفراد آخرون في تظاهرة مؤيدة لفلسطين (غيتي)

مطالب الموظفين

وأول أمس الثلاثاء، تجمع موظفون حاليون وسابقون من مايكروسوفت وناشطون ومواطنون في مقر الشركة بولاية واشنطن احتجاجا على الخدمات والبنية التحتية التكنولوجية التي يُدَّعى أن الشركة تقدمها للجيش الإسرائيلي.

وقال الموظفون إنهم يحتجون على دور مايكروسوفت في إبادة الفلسطينيين، وطالبوا الشركة بقطع علاقاتها مع إسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين.

وتدخلت الشرطة واعتقلت 7 أشخاص، بينهم فايملي وهاتل، كانوا يحتجون في مكتب براد سميث.

يذكر أن تحقيقا -أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل العام الجاري- كشف عن أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" استُخدمت ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف قصف في غزة ولبنان.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن الجيش الإسرائيلي استخدم البنية التحتية السحابية آزور من مايكروسوفت لتخزين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر: وكالة الأناضول

