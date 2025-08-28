لماذا تصر إسرائيل على اغتيال قيادات حوثية؟ الدويري يجيب

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على اليمن يأتي في سياق الضربات المتبادلة مع الحوثيين رغم تباين حجمها، في ظل إصرار حوثي على الاستمرار بمعركة إسناد غزة حتى وقف الحرب والحصار والتجويع.

ووفق الدويري، فإن الأيام ستثبت مدى صحة المزاعم الإسرائيلية باستهداف قيادات حوثية من خلال متابعة خطاب لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وكذلك ضرب مقرات عسكرية خاصة، مؤكدا أنه يجب الانتظار أياما عدة للتأكد من حقيقة تلك المزاعم.

لكن في حال تأكد استهداف قيادات حوثية فإن الأمر ينتقل إلى الحديث عن اختراق أمني، لأن هذه القيادات لا توجد في صنعاء بشكل دائم كما تحدّث الدويري خلال فقرة التحليل العسكري على الجزيرة.

وتبقى معضلة إسرائيل -يضيف الخبير العسكري- في توفر المعلومة الاستخباراتية الدقيقة والموثوقة، مشيرا إلى فشل الضربات الأميركية والبريطانية السابقة على اليمن في تحييد الحوثيين، إذ وصلت واشنطن إلى قناعة بأن هذه الضربات غير مجدية.

ويعود ذلك إلى "الطبيعة الجغرافية التي توجد فيها مواقع إطلاق الصواريخ والقيادات الحوثية" حسب الدويري الذي قال إن معظم القيادات الحوثية "لا توجد في صنعاء -خاصة العسكريين منهم- وإنما في جبل مران في صعدة، لذلك يصعب بشدة الوصول إليها".

خطة اغتيالات

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة الاغتيالات صدّق عليها بداية الأسبوع الجاري وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وجرى إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليها عبر الخط الأحمر.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "سلاح الجو حاول اغتيال رئيس أركان الحوثيين محمد الغماري"، لكن الجماعة اليمنية نفت صحة تلك التقارير.

وبشأن ذلك، قال الدويري إن إسرائيل تسعى إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالحوثيين بعد خروج كافة الساحات المساندة لغزة من دائرة العمل المقاوم، مشيرا إلى أنها تستهدف قواعد إطلاق الصواريخ في اليمن ومتخذي القرار باستمرار إطلاقها.

وكذلك، تزيد إسرائيل معاناة المجتمع اليمني باستهداف منشآت مدنية وحيوية، وهي أهداف وصفها الدويري بالرخوة تمس عصب الحياة لليمنيين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، شنت إسرائيل هجوما واسعا على صنعاء ومواقع أخرى في اليمن، وقال جيشها -في بيان- إن سلاح الجو شن ما سماه "هجوما دقيقا" استهدف موقعا عسكريا تابعا لجماعة الحوثي في صنعاء.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية -عن مصادر- أن الضربات على صنعاء استهدفت اجتماعا ضم عددا من القادة الحوثيين، لكن الجماعة سارعت إلى تكذيب تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.