أخبار|فلسطين

"لعبة موت".. جنود إسرائيليون يتسابقون على قنص فلسطيني أعزل بغزة

الجنود الإسرائيليون يكررون قنص الفلسطينيين خاصة أمام مراكز المساعدات بغزة (الجزيرة)

بشار أبو زكري

Published On 28/8/2025
|
آخر تحديث: 13:25 (توقيت مكة)

"يا كوهين، إياك أن تخطئ".. بهذه الكلمات دوى صوت أحد جنود الاحتلال موجها حديثه إلى قناص إسرائيلي قبل أن يطلق النار بدم بارد على فلسطيني أعزل، كان يقترب من مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

ويظهر مقطع مصور الجنود الإسرائيليين وهم يتبادلون العبارات المشجعة للقناص، مرددين: "إنه قادم إلى المحور يا كوهين، لا يمكنك تفويته.. لقد تمت الموافقة.. فوق السائق.. أوبا، أعتقد أنه سقط".

ويكشف الفيديو لحظة إصابة الفلسطيني الأعزل برصاص القناص بينما كان يحاول الوصول إلى المساعدات، وسط هتافات الجنود وضحكاتهم التي تعكس عقلية الاستهتار بأرواح المدنيين وقتلهم عمدا ومباشرة.

وأثار الفيديو موجة غضب عارمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه ناشطون بأنه "جريمة إعدام ميدانية" و"إجرام غير مسبوق عبر العصور"، مشيرين إلى أن جنديا إسرائيليا قنص شابا أعزل لمجرد التسلية ثم سمح بتوثيق ذلك ونشره للمتعة.

واعتبر مغردون أن المشهد دليل صارخ على سياسة الاستهداف الممنهج التي يتبعها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، في وقت يعيش فيه السكان حصارا خانقا ومجاعة قاتلة.

كما أشار آخرون إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي بارتكاب الجرائم بل يوثقها بالفيديو وينشرها، في رسالة واضحة أنه لا يخشى أي محاسبة أو مساءلة دولية، في ظل استمرار الدعم الغربي له عسكريا وسياسيا منذ أكثر من 22 شهرا من حرب الإبادة على غزة.

إعلان

ورأى ناشطون أن المشهد الجديد يضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم الموثقة التي تكشف وحشية الحرب وتجردها من أي بعد إنساني، داعين إلى ضرورة توثيق جميع هذه الحالات وحفظها في أرشيف منظم لتقديمها أدلة لدى محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأوضح آخرون أن الفيديو يفضح أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يستخدمون الرصاص للتسلية ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدين أنهم حولوا حياتهم إلى "لعبة موت".

وكتب أحد النشطاء: "مشهد صادم يلخص وحشية الحرب وتجردها من أي اعتبارات إنسانية".

وتساءل مدونون عن صمت المنظمات الحقوقية الدولية إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، مستنكرين غياب أي موقف رادع أمام الاستهداف اليومي للمدنيين العزل في غزة.

وأكد آخرون أن هذا الفيديو ليس سوى مشهد واحد من عشرات الحالات اليومية التي يقتل فيها الفلسطينيون برصاص القناصة الإسرائيليين دون تفرقة بين صغير وكبير، حتى وهم يحاولون الحصول على فتات المساعدات من مراكز وصفها النشطاء بـ"مراكز الموت" التابعة لمؤسسة أميركية مدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 222 ألف شهيد ومصاب من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيا، منهم 119 طفلا حتى الأربعاء.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان