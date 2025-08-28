سجن نجل رئيس غينيا الاستوائية بتهمة بيع طائرة لمصلحته

قضت محكمة في غينيا الاستوائية بسجن أحد أبناء الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو لمدة 6 سنوات، إثر إدانته ببيع طائرة تابعة للخطوط الجوية الوطنية بطريقة غير قانونية، وفق ما أفاد به مدير الإعلام في المحكمة العليا هيلاريو ميتوغو.

وأوضحت المحكمة أن روسلان أوبيانغ نسوي، البالغ من العمر 50 عاما والذي شغل سابقا منصب مدير شركة "سيبا إنتركونتيننتال" الوطنية، أقدم على بيع طائرة من طراز "ATR 72-500" إلى شركة إسبانية، واستولى على عائدات الصفقة لصالحه.

وقد صدر الحكم يوم الثلاثاء، مع إمكانية تعليق العقوبة في حال قيام أوبيانغ نسوي بتعويض الدولة عن قيمة الطائرة المفقودة، والتي قدرت بنحو 255 ألف دولار، إضافة إلى دفع غرامات وتعويضات أخرى لصالح الدولة.

وكان أوبيانغ نسوي قد وُضع قيد الإقامة الجبرية عام 2023 بأمر من أخيه غير الشقيق، نائب الرئيس تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي. وقد برّأته المحكمة من تهم أخرى تتعلق بسوء استخدام المنصب والاختلاس.

ويُشار إلى أن أوبيانغ نسوي تولّى سابقا منصب وزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب في الدولة الغنية بالنفط، والتي يحكمها والده منذ أكثر من 46 عاما، ويبلغ من العمر حاليا 83 عاما.

وفي سياق منفصل، كانت محكمة فرنسية قد أصدرت حكما في يوليو/تموز 2021 بحق تيودورو مانغي، يقضي بالسجن مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 35 مليون دولار، بعد إدانته باختلاس أموال عامة.