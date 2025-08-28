غارات إسرائيلية على اليمن وتقارير عن استهداف قادة حوثيين

شنت إسرائيل اليوم الخميس هجوما واسعا على صنعاء ومواقع أخرى في اليمن، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات استهدفت قادة في جماعة الحوثي.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن سلاح الجو شن ما سماه "هجوما دقيقا" استهدف موقعا عسكريا تابعا للحوثيين في صنعاء.

وأضاف أنه سيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على إسرائيل، وتابع أن "الحوثي يعمل بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضربنا ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتعطيل الملاحة".

العاصمة اليمنية صنعاء الان بعد الغارات الإسرائيلية. pic.twitter.com/qD8degX43U — الأحداث العالمية (@A7DATH_M) August 28, 2025

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الاسرائيلية إن الهجوم على صنعاء استثنائي وذو أهمية، مضيفة أن هدف الهجمات كان القيادة العسكرية العليا للحوثيين ورئاسة هيئة الأركان.

وفي هذا الإطار، نقلت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن هدف الهجمات على صنعاء استهداف قادة جماعة الحوثي أثناء عقدهم اجتماعا.

ووفقا للقناة الـ14 الإسرائيلية، فإن عددا من القادة الحوثيين كانوا في الموقع الذي استهدفته الغارات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة الاغتيالات صدّق عليها بداية الأسبوع الجاري وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وجرى إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليها عبر الخط الأحمر.

كذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في صنعاء استهدفت مباني يُعتقد أن فيها قادة حوثيين.

وفي الإطار نفسه، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة واسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف قادة بارزين.

مراسل #الجزيرة: 10 انفجارات متتالية هزت العاصمة اليمنية #صنعاء، واستهداف لجبل عطان غربي العاصمة#الأخبار pic.twitter.com/tVSAXdKwoL — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 28, 2025

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن سلاح البحرية يشارك في الهجمات على اليمن.

وكان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق اليوم الخميس إن 10 انفجارات متتالية هزت صنعاء، مضيفا أن الغارات استهدفت مناطق عدة، بينها جبل عطان غرب العاصمة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن صنعاء تعرضت لعدوان إسرائيلي جديد.

وفي وقت كانت الغارات لا تزال مستمرة فيه كتب وزير الدفاع الإسرائيلي عبر منصة إكس "كما حذرنا الحوثيين من قبل فإننا سنقطع كل يد تمتد على إسرائيل"، وفق تعبيره.

وتأتي الهجمات الجوية الجديدة على العاصمة اليمنية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرتين أطلقتا من اليمن.

كما تأتي بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأحد الماضي منشآت حيوية في صنعاء وأوقعت قتلى وجرحى.

وعلى الرغم من هذه الضربات الجوية فإن الحوثيين نفذوا مزيدا من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف في إسرائيل.