غارات إسرائيلية على اليمن وتقارير عن استهداف قادة حوثيين

شنت إسرائيل اليوم الخميس هجوما واسعا على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بعض الضربات استهدفت قادة في جماعة الحوثي.

وقال مراسل الجزيرة إن 10 انفجارات متتالية هزت صنعاء، وأضاف أن الغارات استهدفت مناطق عدة بينها جبل عطان غرب العاصمة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن صنعاء تعرضت لعدوان إسرائيلي جديد.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الاسرائيلية إن الهجوم على صنعاء استثنائي وذو أهمية، وأضافت أن الجيش حاول استهداف قيادات كبيرة في جماعة الحوثي.

وفي هذا الإطار، نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي أن هدف الهجمات على صنعاء قادة من قادة جماعة الحوثي أثناء عقدهم اجتماعا.

ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية، فإن عددا من القادة الحوثيين كانوا في الموقع الذي استهدفته الغارات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة الاغتيالات صدق عليها الأسبوع الماضي وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش وجرى إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليها عبر الخط الأحمر.

كذلك ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض الهجمات في صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة حوثيين.

وفي الإطار نفسه، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف قادة بارزين.

مراسل #الجزيرة: 10 انفجارات متتالية هزت العاصمة اليمنية #صنعاء، واستهداف لجبل عطان غربي العاصمة#الأخبار pic.twitter.com/tVSAXdKwoL — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 28, 2025

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن سلاح البحرية يشارك في الهجمات على اليمن.

وتأتي الهجمات الجوية الجديدة على العاصمة اليمنية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرتين أطلقتا من اليمن.

كما تأتي بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأحد الماضي منشآت حوية في صنعاء وأوقعت قتلى وجرحى.

وعلى الرغم من هذه الضربات الجوية، نفذ الحوثيون المزيد من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف في إسرائيل.