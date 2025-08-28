عاجل| رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: للأسف قوبلت جهود وقف الحرب في قطاع غزة بمزيد من التجاهل

شددت كل من قطر ومصر اليوم الخميس على استمرار جهودهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من عدم رد إسرائيل رسميا حتى الآن على مقترح الصفقة الذي سلمه الوسطاء في 18 أغسطس/آب الجاري بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يجري زيارة رسمية غير محددة المدة إلى مصر لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وفي المؤتمر الصحفي في مدينة العلمين، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن بلاده وجمهورية مصر مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وتابع أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويوقف الحصار والمجاعة عن غزة، معربا عن أسفه من أن جهود وقف الحرب في القطاع قوبلت بمزيد من التجاهل.

كما أعرب عن أسفه من عدم وجود أي تحرك من قبل المجتمع الدولي لوقف ما يجري في غزة.

ولفت إلى أنه لولا الشراكة والجهود المشتركة لمصر وقطر لما تم التوصل للاتفاق السابق في قطاع غزة.

رفض التهجير

بدوره، أكد عبد العاطي موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت أي ذريعة.

وقال إن هناك تعنت إسرائيلي، مضيفا أن الجهود المصرية والقطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى صفقة مستمرة، رغم عدم التجاوب الإسرائيلي.