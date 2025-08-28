سموتريتش يدعو لإبادة سكان غزة ويتوعد: من لا يموت بالرصاص سيموت جوعا

أعاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تكرار الدعوة لإبادة سكان قطاع غزة، وهو ما دأب المسؤولون الإسرائيليون في الحكومة والجيش على ترديده منذ معركة طوفان الأقصى، كما دعا إلى تهجير أهالي القطاع "لإبادة الشر المطلق الذي ارتكب بحقنا في 7 أكتوبر".

وشدد سموتريتش على وجوب "قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا". حسب وصفه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قد تفاخر في بداية العدوان على القطاع بالقول إن جيشه فرض حصارا شاملا على غزة تضمّن قطع الماء والكهرباء ومنع الإمداد بالوقود والطعام، معلنا العزم على إبادة سكان القطاع لأنهم "حيوانات على شكل بشر".

وأشار رئيس حزب الصهيونية الدينية اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عرض فيه خطته للنصر في غزة، أن "مشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية"، وذلك بالإعلان "عن منطقة إنسانية خالية من حماس في محور موراغ وسنفتح معابر غزة للهجرة الطوعية".

وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بالعمل على "تشجيع الهجرة من قطاع غزة وضم أراضيه لإسرائيل".

هزيمة حماس

ووفقا لرؤية سموتريتش لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإنه يجب تهديد وإنذار حماس بين "الحرب أو الاستسلام"، مشيرا إلى أن "كل أسبوع يمر نضم جزءا من غزة، وبعد شهر من الحرب معظم المناطق ستضم لإسرائيل".

وقال إن الهدف من ذلك "تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها"، وطالب بعدم قبول "أي صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة إحياء نفسها".

ورغم ما أبداه الوزير المتطرف من ثقة أثناء مؤتمره الصحفي فإنه أقر أن وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي "جيد في كل الجبهات باستثناء غزة"، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن ما تبقى لحماس هو "بعض الألوية في وسط القطاع وإذا تمكنا من هزيمتها فيعني ذلك أننا حققنا نصرا كاملا".

داعيا "المجلس الوزاري الأمني المصغر لاتخاذ القرار بشأن غزة وعلى الجيش تنفيذه".

يشار إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير هاجم سموتريتش الأسبوع الماضي واتهمه "بعدم الفهم وعدم التفريق بين الكتيبة واللواء"، وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية. ووقعت مشادة بين الرجلين خلال جلسة التصديق على عملية احتلال مدينة غزة.

واعتبر سموتريتش أن خطته تلك من شأنها أن تنهي الحرب بحلول نهاية العام بانتصار إسرائيل والتخلص من حماس.

دعوات للداخل

وخلال استعراضه لخطته "للنصر الكامل" قال إن معظم الإسرائيليين يريدون "تحقيق النصر في غزة وملتزم تماما بإعادة جميع الرهائن سواء الأحياء أو الموتى".

مشيرا إلى وجود "أقلية ضئيلة تدعو إلى اليأس والهزيمة والاستسلام لحماس، هذا لن يحدث". ووجه خطابه لمعارضي استمرار الحرب قائلا "بعض أبناء إسرائيل يدعوننا إلى الاستسلام وهذه الأصوات لن نصغي إليها".

وأضاف "أقول بشكل قاطع إنه يمكن الانتصار ويمكن فعل ذلك بسرعة. يجب أن نخرج إلى هذه المعركة وننهيها. يجب أن نُبيد الشر المطلق الذي ارتكب بحقنا الفظائع في 7 أكتوبر".