بوتين وشي وكيم يجتمعون في بكين الأربعاء المقبل

من المخطط أن يجتمع الزعماء الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ والكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع المقبل في بكين، حيث سيحضرون عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ80 لاستسلام اليابان الرسمي خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر هونغ لي مساعد وزير الخارجية الصيني -في مؤتمر صحفي- أن 26 من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية سيحضرون العرض العسكري في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيحضر أيضا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

ومن غير المتوقع حضور أي زعيم من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية الغربية الكبرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى خلافاتهم مع بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وستكون هذه أول زيارة للزعيم الكوري الشمالي إلى الصين منذ يناير/كانون الثاني 2019، حين زارها لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني.

احتجاجات صينية

والثلاثاء الماضي، قدمت الصين احتجاجات شديدة اللهجة إلى الجانب الياباني بعد ورود تقارير أن طوكيو حثت دولا أوروبية وآسيوية على الامتناع عن حضور العرض العسكري، وفق وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وهاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون اليابان قائلا إن "وجود فهم وموقف صحيحين تجاه التاريخ كان شرطا أساسيا لعودة اليابان إلى المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، والأساس السياسي لعلاقات اليابان مع الدول المجاورة، ومقياسا لمدى التزام اليابان بالتنمية السلمية".

ومن المتوقع أن يكون عرض "يوم النصر" الذي تنظمه الصين استعراضا هائلا للقوة العسكرية المتنامية للبلاد وإظهارا للتضامن الدبلوماسي بين الصين وروسيا ودول "الجنوب العالمي".

جدير بالذكر أن ملايين الصينيين قُتلوا خلال حرب طويلة مع اليابان الإمبراطورية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

وبعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941، أصبح النزاع الصيني الياباني جزءا من الحرب العالمية الثانية وانتهى بانتهائها.