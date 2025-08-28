خبير عسكري يوضح أهداف الإنزال الذي نفذته إسرائيل في الكسوة السورية

قال الخبير العسكري العقيد متقاعد نضال أبو زيد إن عملية الإنزال التي نفذتها إسرائيل في منطقة الكسوة في ريف دمشق، مساء الأربعاء، كانت تستهدف الحصول على معلومات بشأن بطاريات دفاع جوي سورية كانت توجد في هذه المنطقة قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ إنزالا عسكريا، مساء الأربعاء، شاركت فيه 4 مروحيات، واستهدف ثكنة عسكرية بمنطقة الكسوة، واستمر أكثر من ساعتين.

ووفق ما قاله أبو زيد في مقابلة مع الجزيرة، فإن هذه المدة تشير إلى سعي الاحتلال لجمع معلومات من الأرض، أو التأكد من نجاعة الضربات التي وجهتها لبعض الثكنات الموجودة في الكسوة، الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل 6 جنود سوريين.

وجاء الإنزال بعد ساعات من قصف نفذته إسرائيل على جبل المانع قرب الحرجلة بمنطقة الكسوة، وهي المنطقة التي قال أبو زيد، إنها كانت تابعة للواء 76 دفاع جوي في الجيش السوري، خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

الأول من نوعه بالكسوة

لذلك، فإن هذا الإنزال الأول من نوعه في الكسوة ربما كان بهدف التفتيش عن بطاريات الصواريخ التابعة للواء 76، والتأكد من أن ضربات الثلاثاء حققت أهدافها، برأي الخبير العسكري.

ويبدو أن مثلث حرجلة- جبل المانع- الكسوة، كان تحت أعين الاستخبارات الإسرائيلية، التي رصدت على ما يبدو تحريكا لمنصات الصواريخ ما جانب المليشيات الشيعية التي انتشرت في المنطقة بعد سقوط الأسد، كما يقول أبو زيد.

وتعتبر إسرائيل أي تحرك لصواريخ الدفاع الجوي بالقرب من مناطق توغله جنوب غرب سوريا، خطا أحمر، وهذا ما دفعها لتنفذ القصف والإنزال في الكسوة، برأي الخبير العسكري، الذي توقع هجوما إسرائيليا أو قصفا جديدا بعد هذا الإنزال، لأن الأعراف العسكرية تقضي بوقوع هجمات بعد أي إنزال.

لكن التطورات العسكرية التي توقع أبو زيد أن تقع في غضون يومين، "لن تخرج عن مثلث جبل المانع- الحرجلة- الكسوة، على الأرجح، وستستهدف ما تم التعرف عليه خلال الإنزال".

إعلان

وخلص الخبير العسكري إلى أن العمل في هذا المثلث يبدو أمنيا أكثر من كونه عسكريا، ويرى أنه لا يستهدف الضغط على النظام السوري بقدر ما يستهدف ضرب أهداف عسكرية محددة.

ولم تشتبك القوات السورية مع القوات الإسرائيلية التي نفذت الإنزال، وفق ما أكده مصدر عسكري للجزيرة.