حزب الاتحاد الوطني بكردستان العراق يتحدث عن مؤامرة لقتل زعيمه

قال جهاز أمني يديره حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بإقليم كردستان العراق أمس الأربعاء إنه كشف عن مخطط لاغتيال زعيم الحزب بافل الطالباني، وبث مقطع فيديو يظهر 6 حراس يقولون إنهم تلقوا أمرا بقتله.

وأظهر مقطع الفيديو المسلحين وهم يتحدثون عن خطط لاستئجار شقة في مبنى شاهق بالقرب من مقر بافل الطالباني. وتضمنت اللقطات قناصة يحملون كواتم صوت متمركزين بالقرب من نافذة تطل على مكتب زعيم الحزب.

ويقول الحراس في مقطع الفيديو إنهم تلقوا أوامرهم من زعيم حزب جبهة الشعب المنافس لاهور الطالباني، وهو سياسي كردي بارز وأحد أقرباء بافل الطالباني وزعيم حزب جبهة الشعب المنافس.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب لاهور الطالباني. واتهم أحد أعضاء حزب جبهة الشعب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باستخدام المؤسسات القضائية والأمنية لقمع خصومه السياسيين.

اعتقال لاهور الطالباني

وكانت القوات التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اعتقلت لاهور شيخ جنكي الطالباني يوم الجمعة بعد أن داهمت فندقا في السليمانية بكردستان العراق في وقت متأخر من اليوم الخميس واشتبكت لمدة 4 ساعات مع مقاتلين موالين له.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 3 من قوات الكوماندوز التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني واثنين من مقاتلي لاهور الطالباني قتلوا خلال الاشتباك.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن أكثر من 160 من مؤيدي لاهور الطالباني والموالين له اعتُقلوا معه.

وذكر مسؤولون قضائيون أن محكمة في السليمانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق لاهور الطالباني بتهمة الشروع في القتل وزعزعة أمن المدينة.

وقالت مصادر مطلعة إن الاعتقال جزء من صراع أوسع نطاقا للسيطرة على السليمانية، وهي معقل رئيسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

إعلان

وكان لاهور الطالباني في السابق رئيسا مشاركا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أن أدى الصراع على السلطة إلى الإطاحة به في 2021.

وقال ممثل في حزب جبهة الشعب شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من الاعتقال: "نشر الدبابات ومئات العربات المدرعة من أجل القبض على رئيس حزب أمر بعيد كل البعد عن الوسائل القانونية أو الديمقراطية".

وأثار هذا التصعيد مخاوف المسؤولين والمحللين الإقليميين من أن العنف قد يهدد الاستقرار النسبي الذي يتمتع به إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ فترة طويلة، والذي ظل إلى حد كبير بمعزل عن الاضطرابات الأوسع نطاقا التي تؤثر على مناطق أخرى من البلاد.