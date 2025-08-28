السجن 7 سنوات لفتى اغتال مرشحا رئاسيا في كولومبيا

قضت النيابة العامة الكولومبية، أمس الأربعاء، بالسجن لمدة 7 سنوات في مركز احتجاز مخصّص للأحداث على فتى (15 عاما) كان أطلق النار في السابع من يونيو/حزيران الماضي على السيناتور والمرشح الرئاسي ميغيل أوريبي.

وأوضحت النيابة أنّ المحكوم عليه لن يُنقل إلى سجن للبالغين عند بلوغه 18 عاما، بل سيبقى تحت الرعاية المتخصصة حتى نهاية عقوبته.

وكان أوريبي (39 عاما)، المرشح الأوفر حظا لليمين في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2026، قد أصيب برصاصتين في الرأس خلال تجمّع انتخابي في العاصمة بوغوتا، ليفارق الحياة يوم 11 أغسطس/آب الجاري متأثرا بجراحه، رغم خضوعه لعمليات جراحية عديدة.

وكان القضاء وجّه إلى الفتى -بعد اعتقاله مباشرة مطلع أغسطس/آب الجاري- تهمتي "الشروع في القتل" و"حيازة سلاح غير قانوني".

وبموجب القانون الكولومبي، لا يمكن تعديل التهم لاحقا حتى وإن توفي الضحية بعد توجيهها، مما جعل المحاكمة تقتصر على تهمة الشروع في القتل.

وتشير التحقيقات إلى أنّ الفتى قد يكون مجرد منفّذ لجريمة اغتيال خططت لها جهات أخرى. وكانت الشرطة قد أعلنت في الخامس من يوليو/تموز الماضي توقيف خوسيه أرتياغا هيرنانديز، زعيم عصابة إجرامية في بوغوتا، واعتبرته "العقل المدبّر" للعملية.