النيابة التركية تفتح تحقيقا جديدا بحق رئيس حزب الشعب

أعلنت النيابة العامة في أنقرة، اليوم الخميس، فتح تحقيق جديد بحق أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية تصريحات طالت المدعي العام في إسطنبول المتهم بتصعيد الملاحقات القضائية ضد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أوزيل زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا خلال تجمع في إسطنبول مساء الأربعاء، إن أكين غورليك، نائب وزير العدل السابق والنائب العام في إسطنبول حاليا، يسعى بكل الطرق إلى "اختلاق جرائم" لإضعاف المعارضة.

وفتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا ضد أوزيل بتهمة "التهديد" و"إهانة موظف حكومي"، بحسب وكالة الأناضول.

وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول قد فتح تحقيقا في الاتهامات نفسها في أوائل يونيو/حزيران ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري.

وتتهم المعارضة التركية غورليك بالانصياع لأوامر الحكومة بسبب التحقيقات المتكررة ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ مارس/ آذار الماضي، وحزبه حزب الشعب الجمهوري، الذي حقق فوزا في الانتخابات المحلية العام الماضي متقدما على حزب أردوغان.

ومنذ تعيين غورليك في أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات التركية 17 رئيس بلدية من حزب الشعب الجمهوري بمن فيهم إمام أوغلو، معظمهم بتهم "فساد"، وهو ما ينفونه.

كما اعتُقل رؤساء بلديات ينتمون للحزب المعارض في عدة مدن أخرى في أنحاء تركيا في الأشهر الأخيرة.