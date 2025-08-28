أخبار|سوريا

الرئيس السوري يعيّن أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

DAMASCUS, SYRIA - FEBRUARY 25: Syrian President Ahmad al-Sharaa attends the closing ceremony of Syrian National Dialogue Conference at the Presidential Palace in Damascus, Syria on February 25, 2025. the Syrian National Dialogue Conference, attends the National Dialogue Conference on February 25, 2025 in Damascus, Syria. A national dialogue conference intended to help chart Syria's political future after the fall of former President Bashar Assad began at the Presidential Palace in Damascus on Monday. (Photo by Ali Haj Suleiman/Getty Images)
الشرع أصدر في مايو الماضي مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية (غيتي)
Published On 28/8/2025
آخر تحديث: 23:35 (توقيت مكة)

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الرئيس أحمد الشرع أصدر، الخميس، مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وتضمن المرسوم تركيبة اللجنة التي تضم 13 عضوا، بينهم رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف ونائبته زهرة نجيب البرازي.

ونص القرار الرئاسي على أن يباشر أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مهامهم فورا، على أن يتم توزيع المهام وفق النظام الداخلي للهيئة.

وكان الرئيس السوري أصدر في مايو/أيار الماضي مرسوما بتشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

وجاء في المرسوم الرئاسي حينها أن تشكيل هذه الهيئة يأتي إيمانا من السلطات بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.

وخلال حكم نظام بشار الأسد، قتل مئات آلاف السوريين بفعل التعذيب والقصف والإعدامات، ولا يزال مصير كثيرين مجهولا.

وتعهدت السلطات السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في عهد النظام السابق، وتلك التي وقعت بعد سقوطه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر: الجزيرة

