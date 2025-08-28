الرئيس السوري يعيّن أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الرئيس أحمد الشرع أصدر، الخميس، مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وتضمن المرسوم تركيبة اللجنة التي تضم 13 عضوا، بينهم رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف ونائبته زهرة نجيب البرازي.

ونص القرار الرئاسي على أن يباشر أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مهامهم فورا، على أن يتم توزيع المهام وفق النظام الداخلي للهيئة.

وكان الرئيس السوري أصدر في مايو/أيار الماضي مرسوما بتشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

وجاء في المرسوم الرئاسي حينها أن تشكيل هذه الهيئة يأتي إيمانا من السلطات بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.

وخلال حكم نظام بشار الأسد، قتل مئات آلاف السوريين بفعل التعذيب والقصف والإعدامات، ولا يزال مصير كثيرين مجهولا.

وتعهدت السلطات السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في عهد النظام السابق، وتلك التي وقعت بعد سقوطه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.