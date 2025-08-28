الرئيس الجزائري ينهي مهام العرباوي ويعيّن سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مهام رئيس الوزراء نذير العرباوي، وعيّن وزير الصناعة سيفي غريب خلفا له بالنيابة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن "تبون أصدر مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام السيد نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول، وقرّر تعيين سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، خلفا له".

وسيفي غريب هو وزير الصناعة الحالي، التحق بالحكومة للمرة الأولى في التعديل الوزاري خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويتوقع، وفق مراقبين جزائريين، أن يمهد تعيينه بالنيابة لتعديل حكومي مرتقب يتم فيه تنصيب وزير أول بكامل الصلاحيات على رأس الحكومة.

يذكر أن تبون أجرى في 18 نوفمبر/تشرين الأول 2024 تعديلا حكوميا جزئيا، جدد فيه الثقة في العرباوي الذي تسلم منصبه في نوفمبر/تشرين الأول 2023، مع إدخال تغييرات محدودة على بعض الحقائب.

وفي 17 سبتمبر/أيلول 2024، قدم العرباوي استقالة حكومته للرئيس الجزائري، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 من الشهر ذاته، والتي أسفرت عن إعادة انتخاب تبون لعهدة ثانية.

لكن تبون دعا العرباوي حينها إلى تأجيل القرار ومواصلة العمل من أجل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.