الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من اليمن بعد أن دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة ثانية خلال ساعات اليوم بعد اعتراض الأولى صباحا، مؤكدا أن الطائرتين أسقطتا من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في وقت سابق في بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، قبل أن يعلن الجيش اعتراض المسيرة الأولى التي أُطلقت من اليمن. وأفادت تقارير أن إسرائيل ردّت باستهداف مواقع داخل الأراضي اليمنية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إعلان الجيش اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في وقت يواصل فيه الحوثيون شن هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما تشن الجماعة هجمات متكررة في البحر الأحمر مستهدفة سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم تأتي في إطار إسنادهم الفلسطينيين في غزة، بينما ترد إسرائيل بضرب مواقع في اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد الماضي استهداف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء، منها منشآت للطاقة والوقود وأهداف قرب القصر الرئاسي، مؤكدا أن الضربات جاءت "ردا على الهجمات المتكررة التي شنها النظام الحوثي على إسرائيل ومدنييها"، بينما تحدث الحوثيون عن سقوط 10 قتلى مدنيين جراء تلك الغارات.