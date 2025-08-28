البحرين تتسلم أوراق اعتماد سفير جديد لإسرائيل

قالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، إن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني تسلم أمس، نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لدى مملكة البحرين شموئيل ريفيل.

وذكرت الوكالة البحرينية، أن الزياني أكد في لقائه السفير على "أهمية مواصلة الجهود بما يسهم في دعم مساعي السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

يذكر أن البحرين، سبق وأعلنت أن سفيرها لدى إسرائيل عاد إلى البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 "دعما للقضية الفلسطينية"، وأن السفير الإسرائيلي في المنامة غادر المملكة.

واعتبر موقع "آي 24 الإسرائيلي" عودة سفير تل أبيب إلى المنامة خطوة تمثل "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، اللذين طبّعا العلاقات عام 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى "رغبة في إعادة إطلاق الحوار الدبلوماسي بين البلدين، في ظل توتر متواصل في الشرق الأوسط".