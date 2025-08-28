الأمن السوري يقبض على طيار بالنظام المخلوع متورط بالمجازر

ألقت قوات الأمن السوري في محافظة اللاذقية اليوم الخميس القبض على اللواء طيار في النظام المخلوع رياض عبد الله يوسف، وذلك على خلفية "تورطه بالإشراف على مجازر بحق المدنيين" بحسب بيان لوزارة الداخلية السورية.

وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد "تمكنا من إلقاء القبض على يوسف المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب في عملية أمنية نوعية نفذتها وحداتنا المختصة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب".

وأضاف أنه ثبت "تورط المجرم يوسف في الإشراف على عدد من الطلعات الجوية التي ارتُكبت خلالها مجازر بحق المدنيين العزّل، حيث تدرج في مناصبه حتى أصبح قائدا لمطار الضمير العسكري في ريف دمشق الشرقي".

وتابع الأحمد "نؤكد لأهلنا وأبناء شعبنا أن يد العدالة ستظل تطال كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، وأننا ماضون بعزم لا يلين في ملاحقة المجرمين وكشفهم وتقديمهم للعدالة".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، لكن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية، ولا سيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط نظام الأسد.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.