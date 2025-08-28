اسم أسطورة البيسبول الأميركي بيب روث في احتيال بـ550 ألف دولار

يُواجه رجل من تينيسي يحمل نفس اسم بيب روث أسطورة البيسبول الأميركي ولاعب فريق نيويورك يانكيز، تهما باستخدام أسماء المئات من لاعبي البيسبول المحترفين المتوفين أو المتقاعدين لتقديم ادعاءات زائفة للمطالبة بمبالغ مالية في تسويات دعاوى جماعية.

وتم توجيه 91 تهمة إلى جورج هيرمان روث في لائحة الاتهام التي صدرت في المحكمة الجزئية الأميركية في جرينفيل، بولاية تينيسي، في أواخر الأسبوع الماضي.

ويواجه الرجل (69 عاما)، وهو من موريستون، تهم الاحتيال البريدي، وسرقة الهويات المشددة، والاستخدام الاحتيالي لأرقام الضمان الاجتماعي، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات كاذبة لضابط المراقبة، وحيازة أسلحة نارية بعد إدانته سابقا بجرائم.

وتفيد لائحة الاتهام بأن روث حصل أو حاول الحصول على أكثر من 550 ألف دولار عبر الاحتيال.

ووفقا للائحة الاتهام، سعى روث للحصول على مدفوعات في تسويات دعاوى قضائية تتراوح من ادعاءات تسعير العدسات اللاصقة إلى ادعاءات التمييز العنصري ضد وكالة توظيف.

وبحسب لائحة الاتهام أيضا، فتح روث أكثر من 20 صندوق بريد في عدة مدن في تينيسي لنفسه ولشركات وهمية، ثم قدّم المئات من نماذج المطالبات الاحتيالية إلى مدراء التسويات الجماعية في جميع أنحاء البلاد.