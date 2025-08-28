إدارة ترامب تعتزم تقييد مدة إقامة حاملي التأشيرات الأميركية

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقييد مدة إقامة بعض حاملي التأشيرات، لا سيما الطلاب الأجانب، واقترحت مؤخرا بهذا الخصوص مسودة لائحة جديدة، وفق بيان أصدرته وزارة الأمن الداخلي أمس الأربعاء.

ووفقا للبيان "سيتمكن الطلاب الأجانب والمشاركون في برامج التبادل الثقافي المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة من البقاء في البلاد مدة أقصاها 4 سنوات، وستقتصر مدة تأشيرة الصحفيين الأجانب على 240 يوما".

وجاء في البيان "سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الأخرى بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى تقريبا".

واعتبر البيان أن هذا الوضع "يشكل مخاطر أمنية ويضر بالمواطنين الأميركيين"، مضيفا أن اللائحة الجديدة ستضع حدا للانتهاكات وتخفف العبء عن الحكومة الفدرالية .

يذكر أن مسودة اللائحة اقترحت أول مرة عام 2020 خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، لكن إدارة الرئيس السابق جو بايدن سحبتها عام 2021.