مديرة اليونسكو تدين قتل الصحفيين في غزة

أدانت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي قتل الصحفيين الستة في قطاع غزة هذا الأسبوع، بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في ملابسات قتلهم وتوفير الحماية لجميع الصحفيين في القطاع.

وقالت أزولاي في بيان نشر الثلاثاء "أدين قتل الصحفيين حسام المصري ومحمد سلامة ومريم أبو دقة ومعاذ أبو طه وأحمد أبو عزيز" الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس (جنوبي قطاع غزة) يوم الاثنين.

كما أدانت -في بيان آخر- قتل الصحفي محمد مصطفى المدهون السبت الماضي في منطقة زيكيم (شمالي قطاع غزة).

وكررت مديرة اليونسكو دعوتها إلى "احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الذي تم تبنيه بالإجماع عام 2015 بشأن حماية الصحفيين والمشتغلين بالإعلام والطواقم المرافقة".

وأشارت أزولاي إلى أن اليونسكو تقدم مساعدة طارئة للصحفيين في قطاع غزة تشمل المساعدة النفسية والاجتماعية، وتوفير المعدات الصحفية.

وقد أدانت دول ومنظمات عديدة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين في مجمع ناصر الطبي، في وقت حاولت إسرائيل التنصل من هذه المجزرة، مدعية استهداف كاميرا تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتغتال إسرائيل الصحفيين بشكل ممنهج منذ بداية حرب الإبادة والتجويع على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث وثق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع استشهاد 246 صحفيا، في أكبر مقتلة للصحفيين بالتاريخ الحديث.