هل رفض الحرس الوطني الأميركي أوامر ترامب بالانتشار في شيكاغو؟

اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي شائعة مثيرة للجدل تزعم أن الحرس الوطني الأميركي رفض أوامر الرئيس دونالد ترامب بالانتشار في شيكاغو.

ورافقت هذه المزاعم صور جنود يرتدون الزي الميداني، وهم مستلقون على الأرض، جرى تداولها على أنها تعكس رفضا جماعيا لأوامر الرئيس، مرفقة بتعليق ساخر: "الحرس الوطني يرفض الذهاب إلى شيكاغو، مشيرا إلى وجود نتوءات عظمية".

كيف بدأت القصة؟

القصة بدأت عقب إعلان ترامب، الاثنين الماضي، تدابير جديدة لتعزيز السيطرة الأمنية في العاصمة واشنطن، بعد نشر عناصر من الحرس الوطني هناك، وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية عن خطة غير مسبوقة لنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في شيكاغو، ما أثار رفضا حادا من الديمقراطيين ومسؤولي المدينة.

وأرفق منشوره على منصة إكس صورة عسكريين بملابس ميدانية مستلقين على أرضية قاعة واسعة، وكتب: "سمعت أن هناك تفشيا للنتوءات العظمية. يبدو أنه مرض معد؟ القائد الأعلى ربما نقل العدوى إلى جميع أفراد القوات المسلحة!"

تعددت نسخ الادعاء على إكس وفيسبوك وإنستغرام، وتفاعل معه بعض المستخدمين على أنه خبر حقيقي.

BOROWITZ: National Guard Refuses to Go to Chicago, Citing Bone Spurs pic.twitter.com/jb7o9wvNIx — scha·den·freu·de (@BlisterPearl) August 25, 2025

From Andy Borowitz National Guard Refuses to Go to Chicago, Citing Bone Spurs pic.twitter.com/bxoM6DleME — Tracie Murray @TracieExposes (@Tracie_Murray_) August 25, 2025

حقيقة الرواية المنشورة

بالبحث لم نجد أي دليل رسمي أو إعلامي يدعم المزاعم بأن عناصر الحرس الوطني رفضوا الانتشار في شيكاغو، كما أن بحثا موسعا عبر محركات البحث لم يظهر أي تقارير إخبارية موثوقة تناولت هذا "الخبر" الذي لو كان صحيحا لكان حظي بتغطية واسعة في الإعلام الأميركي.

كما أن البحث العكسي قاد إلى أن الصورة نشرت أول مرة في يناير/كانون الثاني 2021، وتظهر عناصر من الحرس الوطني وهم ينامون داخل مركز زوار الكابيتول في واشنطن، عقب أحداث اقتحام الكونغرس، أي أن الصورة لا علاقة لها بشيكاغو ولا برفض أوامر ترامب.

National Guard members sleep in the Capitol Vistor's Center on Capitol Hill before Democrats begin debating one article of impeachment against President Donald Trump at the Capitol, in Washington. Photo by Joshua Roberts pic.twitter.com/MO7QH99mpw — corinne_perkins (@corinne_perkins) January 13, 2021

أصل المزاعم

تتبعنا مصدر الادعاء، فتبين أنه مرتبط أيضا بمقال ساخر نشره موقع The Borowitz Report، وهو موقع هزلي معروف منذ عام 2001، كتب فيه أن "آلافا من عناصر الحرس الوطني قدّموا تقارير طبية تفيد بإصابتهم بالنتوءات العظمية، ما أدى إلى شل خطة ترامب لنشرهم في شيكاغو".

إعلان

المقال لم يكن خبرا حقيقيا، بل تهكما على مزاعم ترامب القديمة عن إصابته بالنتوءات العظمية التي أعفته من الخدمة العسكرية في حرب فيتنام.

لكن مع إعادة تداوله خارج سياقه، تحول المقال الهزلي -مرفقا بصورة قديمة- إلى "خبر متداول" تلقّفه آلاف المستخدمين على أنه حقيقة.

يذكر أن عمدة شيكاغو براندون جونسون، انتقد خطة ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى المدينة، واصفا ما يقترحه الرئيس بأنه أبشع انتهاك للدستور في القرن الواحد والعشرين، مضيفا أن المدينة لا تحتاج إلى احتلال عسكري.