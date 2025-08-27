غياب الرئيس الليبيري عن يوم العلم الوطني يقلق الأوساط السياسية

تغيب رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي وكبار معاونيه عن احتفال يوم العلم الوطني في ذكراه التي تصادف يوم 24 أغسطس/آب من كل سنة، تخليدا لرفع أول علم للبلاد عام 1847.

وقد أثار غياب الرئيس، ورئيس مجلس النواب، ورئيسة مجلس الشيوخ حالة من القلق والنقاش الواسع حول مدى التزام الحكومة بالرموز الوطنية والتقاليد العريقة للبلاد.

وهذا العام، صادف تاريخ ذكرى العلم يوم الأحد 24 أغسطس/آب، لكن المراسم الرسمية نُظمت يوم الاثنين 25 في قاعة الذكرى المئوية بالعاصمة مونروفيا.

ورغم عودة الرئيس بواكاي من قمة طوكيو للتنمية الأفريقية (تيكاد) قبل يوم من تاريخ الاحتفال الوطني، فإنه تغيب عن تلك الفعالية الوطنية، إلى جانب عدد من معاونيه الكبار.

وقد حضر وزير العدل ممثلا لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المدعي العام وبعض المستشارين، لكن ذلك اعتبر استخفافا بالذكرى والحدث الذي يحمل رمزية خاصة في تاريخ البلاد.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس، قال وزير العدل إن ليبيريا كانت يوما ما نجمة ساطعة في أفريقيا، لكن عدم الاستقرار السياسي تسبب في نكسات خطيرة انحرفت بالبلاد عن مسيرة التنمية والازدهار.

وأضاف الوزير أن البلاد التي تحتفل بالذكر 178 لعلمها، حري بها أن تعيد بناء النسيج الوطني وتتوحد في وجه الصعاب ودعوات التفرقة.

من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الخاصة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والحربية الدكتور باربو عن أسفه لغياب كبار القادة والسياسيين عن هذه الذكرى.