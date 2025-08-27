لواء غفعاتي يدفع بكتيبة جديدة للقتال في جباليا

انضمت كتيبة هندسية جديدة تتبع للواء "غفعاتي" إلى عمليات الجيش الإسرائيلي في بلدة جباليا (شمال مدينة غزة) وفق بيان للجيش اليوم الأربعاء.

وأورد البيان أن الكتيبة 607 -التي أُسست حديثا- تشكلت في إطار الدروس العملياتية المستفادة بالجيش، ونظرا للحاجة إلى وجود قوات هندسية عضوية في صلب اللواء.

وأضاف أن الحرب أكدت أهمية وجود قوات هندسية عضوية إلى جانب مقاتلي المشاة تسمح بتوفير حلول هندسية سريعة وفعالة، بهدف زيادة صلابة الألوية في ميدان المعركة.

ونقل البيان عن قائد لواء "غفعاتي" -الذي أطلق عليه الرمز "الكولونيل ن"- أن اللواء يكتب اليوم حلقة جديدة وذات أهمية في تاريخه، بالتحديد هذه الفترة التاريخية من القتال الكثيف والمتواصل.

ووفقا للقائد العسكري، اختير لواء غفعاتي لتشكيل كتيبة جديدة تقاتل وتنضم إلى العائلة البنفسجية (607) وهي كتيبة هندسة نظامية تابعة للواء.

وتابع قائلا إن كتيبة الهندسة 607 -التي أُنشئت عقب دروس السابع من أكتوبر/تشرين الأول- بدأت بالعمل لأول مرة في قطاع غزة تحت قيادة فريق القتال للواء غفعاتي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لواء غفعاتي -الذي تقوده الفرقة 162- يشارك في العمليات بمحيط جباليا وأطراف مدينة غزة (شمالي القطاع).

ويواجه لواء غفعاتي صعوبات لوجستية في المعارك دفعت مقاتليه إلى مطالبة قادتهم بعدم دخول قطاع غزة في وضح النهار وفي سيارات هامفي (مركبات عسكرية) غير محمية، حسب ما كشفت قناة "كان" الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وتتحمل الفرقة 162 مسؤولية المنطقة الممتدة من بيت لاهيا إلى العطاطرة وشارع صلاح خلف في قطاع غزة.