قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل مدرسة كاثوليكية بمينيسوتا

قالت إدارة شرطة مدينة مينيابوليس الأميركية إنها تعاملت مع واقعة إطلاق نار حدثت اليوم الأربعاء في مدرسة كاثوليكية وكنيسة تابعة لها على الجانب الجنوبي من المدينة، وخلّفت قتلى وجرحى.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 أشخاص قُتلوا بينهم مطلق النار في الهجوم على المدرسة، في حين قالت الشرطة إن هناك نحو 20 ضحية بين مصاب وقتيل، دون تحديد هوية مطلق النار.

وأعلن مستشفى في مدينة مينيابوليس أنه يعالج 5 أطفال أصيبوا خلال إطلاق النار.

Parents and children at Annunciation Catholic School in Minneapolis! 🙏 We're praying for you! pic.twitter.com/5Xpn0zOVAW — Christian Tweets (@JesusSavesUs777) August 27, 2025

وقالت سلطات المدينة على منصة إكس "لا يوجد تهديد نشط للمجتمع في الوقت الحالي.. تم احتواء مطلق النار".

وكتب حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز على منصة إكس "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنواصل إطلاعكم على المعلومات حال ورودها".

وأظهرت مشاهد حية عددا من الأهالي وهم يغادرون مع صغارهم وسط وجود كبير لفرق الطوارئ.

بدوره، قال الرئيس دونالد ترامب إنه أُبلغ بحادثة "إطلاق النار المأساوي"، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" يجري تحقيقاته.

وكتب ترامب، على منصته تروث سوشيال، أن "البيت الأبيض سيواصل متابعة هذا الوضع المروع. أدعوكم للصلاة معي من أجل جميع الأشخاص المتأثرين" بالحادثة.

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع بدء العام الدراسي.