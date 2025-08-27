فرق الإطفاء بالجزائر تتعامل مع حريق غابات ضخم قرب العاصمة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني)، اليوم الأربعاء، أن فرقها تعمل على إخماد حريق غابات ضخم بمحافظة البليدة القريبة من العاصمة الجزائر، وأنها أجلت عدة عائلات.

وجاء ذلك في بيانات للمديرية العامة للحماية المدنية، كشفت فيها عن نشوب حريق بغابة الشريعة بمحافظة البليدة التي تبعد 50 كلم عن العاصمة من الجنوب.

وأفادت المديرية بأن فرقها العاملة في الميدان قامت بإجلاء وإبعاد عدة عائلات عن الحريق بإجراء وقائي.

كما أعلنت في وقت لاحق "وصول المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف إلى بلدية الشريعة للإشراف الميداني على عمليات إخماد الحريق".

وأفادت المديرية "بتنصيب مركز قيادة عملي للتنسيق بين مختلف تدخلات إخماد الحريق".

وقالت إن فرق التدخل تم "تدعيمها بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لمحافظة البليدة، والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية".

حرائق متعددة

كما تم تدعيم فرق التدخل "بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لمحافظة العاصمة وكذلك المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لمحافظة الشلف (شمال وسط غرب)، إلى جانب المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات الموجودة بولاية البويرة (جنوب غرب العاصمة)".

وأشارت المديرية إلى "استخدام 8 طائرات لإخماد الحرائق منها طائرتان من الحجم الكبير من نوع BE-200 التابعة للجيش".

ولفتت إلى أن "صعوبة الحريق تكمن في توزعه على مواقع عدة بسبب سرعة الرياح".

وحتى صباح اليوم الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية أن فرقها "تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 41 حريقا للغابات في محافظات عدة منها تيزي وزو (وسط) وجيجل وسكيكدة (شرق)، منها 7 ما زالت متواصلة".